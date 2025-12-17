Atizapán de Zaragoza, Méx. – La sede central del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza registra una alta afluencia de personas para la aplicación de la vacuna contra la influenza, dentro de la campaña preventiva que se lleva a cabo tanto a nivel local como estatal.

Aunque muchas personas acuden preguntando por la vacuna contra COVID-19, trabajadores de salud aclararon que no se cuenta con este biológico, por lo que únicamente se está aplicando la vacuna de la influenza.

La vacuna se aplica de manera ordenada desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, tanto a habitantes de Atizapán como de otros municipios vecinos. “No importa el domicilio”, refirieron los enfermeros.

Alta afluencia en el DIF de Atizapán por vacuna contra la influenza. Foto: Gisela González

La espera es de un promedio 15 minutos por persona. “Está siendo rápido”, reconoció Lourdes, quien llevó a su mamá, una adulta mayor de 60 años, a vacunarse.

El biológico está resguardado en un sistema de enfriamiento dentro de las instalaciones, asegurando su correcta conservación durante las jornadas de vacunación.

Entre los asistentes acudió Daniela, de 27 años de edad, quien comentó para EL UNIVERSAL que una de las razones de acudir a vacunarse es porque hace dos meses se enfermó de una gripe y tuvo complicaciones para recuperarse.

“Me dijeron que era viral, me dieron antibiótico pero fue una medicina fuerte que en lugar de ayudarme me bajó las defensas, según el médico al que acudí después. Ya tiene quince días que me recupere y decidí mejor vacunarme para reforzar mi sistema inmunológico”, comentó.

Alta afluencia en el DIF de Atizapán por vacuna contra la influenza. Foto: Gisela González

En promedio, en una hora, los enfermeros y enfermeras del Sistema Municipal DIF Atizapán de Zaragoza aplican entre 15 a 20 dosis, según pudo constatar EL UNIVERSAL.

El Estado de México es la tercera entidad del país con más casos de influenza, de acuerdo al “Informe Semanal, Situación Epidemiológica de la COVID19, influenza y otros virus respiratorios” de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.

Hasta la Semana Epidemiológica 49 del 2025, la entidad mexiquense registró 60 casos de influenza y 2 mil 101 de enfermedades respiratorias y 554 casos de COVID19.

dmrr/cr