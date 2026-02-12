Más Información
San Salvador Atenco, Méx.-El gobierno municipal de Atenco anunció la cancelación de la jornada de vacunación contra sarampión programada para este viernes, debido a la alta demanda de biológicos y escasez de suministros.
La jornada forma parte de un plan de protección que incluía visitas casa por casa en diferentes zonas del municipio y puestos fijos en instalaciones como el DIF Atenco, la Comunidad El Amanal y Arcos de la Entrada.
Además, la Unidad Médica Familiar 82 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantenía un punto fijo en la entrada de la presidencia municipal y el Centro Especial de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) Santa Rosa ofrecía servicio todos los días.
Autoridades solicitaron a la población mantenerse informada sobre la nueva fecha de la actividad, que se publicará en la página oficial del municipio.
La campaña busca proteger la salud colectiva mediante la vacunación de todos los ciudadanos.
