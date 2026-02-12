Más Información

Coyotepec, Mex. - Como para evitar contagios de sarampión y otras enfermedades respiratorias, el gobierno municipal decidió cancelar la celebración del Carnaval de Coyotepec 2026.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Coyotepec pidió a la población reforzar las medidas preventivas, además de promover la vacunación, uso de cubrebocas y vigilar síntomas como temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas en el cuerpo, ojos enrojecidos, tos o manchas blancas dentro de la boca.

“Ante el deber institucional de priorizar la salud pública y prevenir el riesgo de transmisión de sarampión y otras enfermedades respiratorias en espacios públicos, se ha determinado como medida de prevención y mitigación suspender el Carnaval Coyotepec 2026”, precisó el gobierno municipal.

El Carnaval de Coyotepec 2026 estaba previsto para celebrarse del viernes 13 al lunes 16 de febrero, cuya cartelera incluía y musicales para la población.

También se tenían previstas otras actividades como carrera de botargas, carrera atlética, guerra de bandas, baile de cuero, entre otras.

