Coyotepec, Mex. - Como medida de prevención para evitar contagios de sarampión y otras enfermedades respiratorias, el gobierno municipal decidió cancelar la celebración del Carnaval de Coyotepec 2026.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Coyotepec pidió a la población reforzar las medidas preventivas, además de promover la vacunación, uso de cubrebocas y vigilar síntomas como temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas en el cuerpo, ojos enrojecidos, tos o manchas blancas dentro de la boca.

“Ante el deber institucional de priorizar la salud pública y prevenir el riesgo de transmisión de sarampión y otras enfermedades respiratorias en espacios públicos, se ha determinado como medida de prevención y mitigación suspender el Carnaval Coyotepec 2026”, precisó el gobierno municipal.

El Carnaval de Coyotepec 2026 estaba previsto para celebrarse del viernes 13 al lunes 16 de febrero, cuya cartelera incluía actividades culturales y musicales para la población.

También se tenían previstas otras actividades como carrera de botargas, carrera atlética, guerra de bandas, baile de cuero, entre otras.

