La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo despejado y sin lluvia durante este viernes 13 de febrero en la Ciudad de México; mientras que por la tarde se esperan máximas calurosas.

Se esperan vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, se espera que la temperatura máxima alcance los 27°C por la tarde, mientras que la mínima será de 13°C en las primeras horas del día.

Además, la mañana de este viernes se encuentra activa la fase 1 de contingencia ambiental, debido a que la calidad del aire es mala por presencia de contaminantes PM10.

Se espera que la madrugada del sábado 14 de febrero sea fría en las zonas altas de la CDMX y fresca en el valle, pero por la tarde de nueva cuenta se espera ambiente muy caluroso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl