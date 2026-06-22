República Democrática del Congo sueña con tener una participación histórica en la Copa del Mundo del Norteamérica 2026.

Para los congoleños, estar de regreso en el torneo de selecciones más importante del planeta es una gran oportunidad para demostrar que son capaces de competir.

Los Leopardos ya rescataron el empate (1-1) ante Portugal, en la primera jornada, y sumaron un punto primera vez en el Mundial, pero no se conforman y, contra Colombia, saldrán a buscar dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final.

“Estamos bien preparados, va a ser muy difícil poder vencernos; estamos listos para el día de mañana y esperamos que sea un buen partido”, expresó Aaron Tshibola en conferencia de prensa.

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El mediocampista portugués Joao Neves celebra tras marcar el gol ante RD del Congo en el Houston Stadium. FOTO: AFP

El centrocampista del Kilmarnock FC de la Scottish Premiership resaltó que cuentan con los suficientes argumentos para imponerse a los Cafeteros en el estadio Guadalajara.

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“Nos hemos preparado a tope, navegamos por aguas tranquilas y tenemos futbolistas que son capaces de hacer algo de la nada, somos un peligro siempre y sabemos defendernos todos en conjunto”, puntualizó.

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El volante congoleño señaló que, en su primer duelo, los Leopardos demostraron el estilo de juego que los caracteriza y sentenció que saldrán a generar acciones de gol en la portería de Colombia.

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“Me gustaría pensar que hemos hecho gala de nuestro estilo, estamos bien unidos como equipo, contra Portugal fuimos muy agresivos con las transiciones y es lo que vamos a hacer mañana”, adelantó Aaron Tshibola.