Luego de la sorpresiva y polémica renuncia de Efraín Juárez, la directiva del Club Universidad Nacional tenía claro el nombre de su sustituto.

Aunque, la baraja de directores técnicos era amplia, la cúpula auriazul siempre tuvo preferencia por Esteban Solari, quien se encontraba al frente del Pachuca.

Finalmente, luego de varios días de incertidumbre, los dirigentes univeritarios eligieron al entrenador argentino para que tomara las riendas.

El Tano todavía no ha podido ser presentado como el nuevo timonel de los Pumas, pero ya ofreció sus primeras declaraciones tras su primera semana en La Cantera.

"Ha sido muy emocionante, para mí, todo este proceso de vuelta a casa. La verdad es que estoy viviendo un sueño; [estoy] con la ilusión de poder volver y muy feliz por estar acá, por volver a encontrarme con con la grandeza que tiene este club", se sinceró en entrevista para el propio equipo felino.

En la sección "Desde La Cancha", el estratega rosarino reconoció que siempre deseó regresar a la institución que confío en él en 2007 y, cuando se conviritió en entrenador, "quería estar a la altura de este desafío y a la altura del proyecto".

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"Pumas, siempre lo dije, fue muy importante para mi vida y para mi carrera, me cambió la vida el estar acá. Vuelvo porque me tocó irme en un momento de mi carrera en el que necesitaba dar ese salto y que, cuando lo di, seguía con las ganas de seguir viviendo lo que me había tocado vivir durante ese año en Pumas; fue un año que disfruté mucho y siempre me quedó la duda de decir qué habría pasado si me hubiera quedado en Pumas", reveló.

Esteban Solari se comprometió a "dar el máximo" en su nueva etapa al frente del Club Universidad Nacional.

"Representar a Pumas como jugador y como entrenador es un orgullo muy grande. Lo que hace diferente a Pumas son los valores, que hay una Universidad por detrás; hay una identidad muy clara, un sentido de pertenencia muy fuerte y valores tan claros. Representar a Pumas como entrenador, es una gran oportunidad para mí. Voy a luchar para defender estos colores, para poder hacer de Pumas un equipo que los represente y, personalmente, tratar de transmitir los valores de la Universidad adentro de la cancha, creo que es el objetivo más grande", aseguró.

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El Tano compartió cuales son los principales retos que afrontará con el conjunto felino en su regreso.

"El devolver a la gente un equipo que tenga esa identidad y con el que se sientan identificados y comprometidos es uno de mis grandes desafíos hoy por hoy. Presión hay siempre, el tema es cómo cada uno toma esa esa presión; creo que la presión en este caso es algo que tenemos que transformar en energía positiva para nosotros", mencionó.

De igual forma, el Tano adelantó la "idea de juego" y las metas que le gusaría alcanzar lo más pronto posible.

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"Los objetivos son siempre a corto plazo. Antes que nada, encontrar una identidad muy fuerte de grupo, un grupo valiente, con carácter, con personalidad, un grupo que sepa llevar adelante los momentos difíciles, que lleve la presión como algo positivo; un grupo con líderes positivos, un grupo que siempre luche y vaya para adelante, empezar a construir una identidad de equipo y una identidad de juego. Jugar con muchos futbolistas en zona ofensiva y que, constantemente, el rival sienta que estamos con la intención de hacerle daño, que sientan que estamos pensando en conseguir más goles y, con esa mentalidad, si todos tenemos la misma idea, podemos ser un equipo muy fuerte", puntualizó Esteban Solari tras sus primeros días de trabajo con los Pumas.