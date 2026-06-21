Finalmente, la espera terminó. Luego de varios días de incertidumbre, el Club Universidad Nacional ya tiene al sustituto de Efraín Juárez.

A través de un comunicado, los Pumas hicieron oficial la contratación de Estaban Solari como su nuevo director técnico, a partir del Apertura 2026.

El Tano será el encargado de tomar las riendas del equipo auriazul, luego de la polémica y sorpresiva salida de Efra tras haber perdido la final del Clausura 2026 ante el Cruz Azul.

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Con un mensaje en sus redes sociales, la directiva universitaria confirmó la noticia y despejó los rumores sobre su nuevo timonel.

“El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. ¡Bienvenido a casa, Esteban Solari!”, publicó.

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📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

De igual forma, recordó que el rosarino ya había vivido una etapa en la institución, en su época como futbolista y resaltó su trayectoria como entrenador.

“El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director técnico en Malasia, Chile, Argentina y México”, valoró.

Cabe mencionar que Esteban Solari llega al conjunto felino después de un corto periodo en el Pachuca, donde dirigió 23 partidos, ganó 13, empató cuatro y perdió seis.

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Incluso, en el único torneo completo que estuvo al frente de los Tuzos, quedó eliminado en las semifinales por los propios Pumas.

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El Tano firmó un contrario por dos años con el Club Universidad Nacional, es decir, estará al menos durante los próximos cuatro torneos en el banquillo auriazul.

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En su etapa como futbolista, el argentino defendió la camiseta universitaria en 40 ocasiones, marcó 25 anotaciones y otorgó dos asistencias.

Como director técnico, este será el quinto equipo que dirija tras el Johor Darul Takzim (Malasia), el Everton (Chile), el Godoy Cruz (Argentina) y, por su puesto, el Pachuca (México).

Esta misma semana, Esteban Solari reportará en La Cantera para ponerse a trabajar en la pretemporada de los Pumas, de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.