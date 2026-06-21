Con la euforia aún presente tras la contundente victoria (4-0) ante Túnez, la Selección de Japón volvió a demostrar que su grandeza no se limita únicamente al terreno de juego.

El conjunto asiático, que firmó un triunfo histórico en el partido número mil de las Copas del Mundo disputado en Monterrey, también dejó huella fuera de la cancha.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu decidió replicar el gesto de su afición, que al término del encuentro se organizó para limpiar las gradas del Estadio Monterrey. Mientras los seguidores llenaban bolsas de basura y devolvían el orden al inmueble, los jugadores japoneses tomaron una iniciativa similar.

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En imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales, se pudo observar cómo, tras abandonar la cancha y agradecer el apoyo —incluido el respaldo de miles de aficionados mexicanos—, los futbolistas de los Samurai Blue se encargaron de dejar impecable el vestidor que utilizaron durante el encuentro.

El gesto fue acompañado por un mensaje sencillo, pero significativo: "Muchas gracias", escrito en un pizarrón dentro del vestidor. La imagen no tardó en hacerse viral, generando admiración en distintas partes del mundo y reafirmando la reputación de Japón como un ejemplo de respeto y disciplina en los grandes eventos deportivos.

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Japón se prepara para cerrar la fase de grupos ante Suecia, un rival que llega urgido de puntos tras caer ante Países Bajos y que buscará una victoria para mantenerse con vida en el torneo.

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