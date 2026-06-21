Una actuación fenomenal en el Mundial 2026 te puede llevar a ser una figura en redes sociales, algo que le sucedió a Eloy Room, portero de Curazao que evitó la caída de su equipo frente a Ecuador para lograr un histórico punto.

En apenas unos días de la Copa del Mundo, ya se dieron dos casos de jugadores que por su desempeño en la cancha coleccionaron millones de seguidores en redes, en especial Instagram.

El primero en saborear esas mieles fue el portero de Cabo Verde Vozinha, quien tenía unos cuantos miles de seguidores y hoy suma más de 15 millones en su cuenta de Instagram.

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Room se encargó de hacer 15 atajadas en el duelo frente a Ecuador, para establecerse como el portero con más intervenciones en un Mundial y así ganarse el reconocimiento de los aficionados que conocieron su nombre tras este increíble rendimiento.

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Aunque en el primer partido recibió siete goles por parte de Alemania, logró conocer a Manuel Neuer, su máximo ídolo.

Antes de medirse a Ecuador superaba los 90 mil seguidores en su Instagram y tras su duelo ante el equipo sudamericano, el número ascendió a un millón.

Junto a sus compañeros, Room quiere terminar la fase de grupos de la mejor manera para seguir representando con orgullo a su nación.