Este sábado en el estadio Monterrey se llevó a cabo uno de los partidos más importantes en la historia de la Copa del Mundo, ya que se jugó el duelo número 1000 entre las selecciones de Japón y Túnez. La Sultana del Norte fue la sede de una noche inolvidable que nadie se quiso perder, ni el Presidente Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, que estuvo acompañado de figuras de relevancia internacional como la Princesa de Japón, Hisako de Takamado.

A todos los partidos de la Copa del Mundo suelen ir como invitados distintas celebridades, artistas, exfutbolistas, políticos y presidentes, entre otras figuras, y esta vez no fue la excepción. A través de redes sociales, Arriola presumió la compañía que tuvo en el Gigante de Acero.

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El dirigente de la FMF coincidió con la princesa Hisako y con Tsuneyasu Miyamoto, presidente de la Federación Japonesa de Futbol. Además, compartió palco con directivos del futbol regiomontano y leyendas de la Selección Mexicana como Luis 'Matador' Hernández.

"Anoche, en el histórico partido 1,000 de la Copa del Mundo en el estadio Monterrey con personalidades del futbol mexicano y representantes de la FIFA, tuve el honor de saludar a la Princesa de Japón Hisako de Takamado y al Presidente de la Federación Japonesa de Futbol, Tsuneyasu Miyamoto", publicó Mikel en X (antes Twitter), junto a tres fotos durante el partido.

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