Universal Deportes | 21-06-26 | 18:52 | Actualizada | 21-06-26 | 18:52 |

Este sábado en el estadio Monterrey se llevó a cabo uno de los partidos más importantes en la historia de la Copa del Mundo, ya que se jugó el duelo número 1000 entre las selecciones de Japón y Túnez. La Sultana del Norte fue la sede de una noche inolvidable que nadie se quiso perder, ni el Presidente Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, , que estuvo acompañado de figuras de relevancia internacional como la Princesa de Japón, Hisako de Takamado.

A todos los partidos de la Copa del Mundo suelen ir como invitados distintas celebridades, artistas, exfutbolistas, políticos y presidentes, entre otras figuras, y esta vez no fue la excepción. A través de redes sociales, Arriola presumió la compañía que tuvo en el Gigante de Acero.

Lee también

El dirigente de la FMF coincidió con la princesa Hisako y con Tsuneyasu Miyamoto, presidente de la Federación Japonesa de Futbol. Además, compartió palco con directivos del futbol regiomontano y leyendas de la Selección Mexicana como Luis 'Matador' Hernández.

"Anoche, en el histórico partido 1,000 de la Copa del Mundo en el estadio Monterrey con personalidades del futbol mexicano y representantes de la FIFA, tuve el honor de saludar a la Princesa de Japón Hisako de Takamado y al Presidente de la Federación Japonesa de Futbol, Tsuneyasu Miyamoto", publicó Mikel en X (antes Twitter), junto a tres fotos durante el partido.

Lee también

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]