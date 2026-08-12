Más que en los estados, es en los municipios se registra la mayor burocracia y actos de extorsión, afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano.

En conferencia de prensa, expuso que el comercio del país se ve afectado por esa situación y por ello se busca que los gobiernos municipales se unan al Pacto contra la Extorsión para Impulsar la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad, que impulsa su organización.

El líder de los comerciantes organizados dijo: “la realidad es que se busca que los municipios sean los que se suban a la plataforma, el dolor de cabeza no son los estados, el dolor de cabeza son los municipios”.

Agregó que en las alcaldías “es donde tenemos los problemas en trámites y la extorsión no sucede en el estado, la extorsión sucede en la calle”.

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Explicó que los municipios necesitan poner más atención en esos temas que afectan el crecimiento económico del país.

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Concanaco impulsa pacto contra la extorsión

El Pacto contra la Extorsión que impulsa Concanaco-Servytur tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas para el combate y erradicación del delito de extorsión.

Específicamente, dijo que intenta sumar a la ciudadanía en el combate y la denuncia, reducir la incidencia del delito en todas sus modalidades, proteger el patrimonio y los derechos de personas y comercios, con acciones preventivas y operativas.

Para ello se busca la formalización de los pequeños negocios o empresas familiares, digitalización de trámites, acceso a créditos de Nacional Financiera (Nafin) para que se pueda renovar equipo y así se reduzca el gasto energético.

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Asimismo se busca conformar un régimen fiscal simple para que los negocios puedan realmente crecer.

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Lo más importante es que se tendrá un teléfono de denuncia anónima, para que se den los datos de los funcionarios que piden una dádiva para agilizar o realizar un trámite.

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Explicó que en menos de un mes lograron la firma de 20 municipios y visitaron 11 entidades, además de que hay otras localidades con interés de firmarlo.

El objetivo es que sea más fácil para las empresas abrir, operar y crecer en el sector formal de la economía.

Aseguró que en la Concanaco-Servytur se buscan soluciones a la problemática que tienen, por lo que invitó a sus miembros a actuar y no tomar a la Confederación como una oficina de quejas.

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