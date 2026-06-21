Hace unos días, Argentina se cimbró con las noticias en torno a la salud de Jorge Messi, padre de Lionel. En algunos lados, anunciaron lo peor.

Sin embargo, la familia Messi aclaró la situación mediante un comunicado; al interior de la concentración de Argentina, el ánimo es el mejor. Nada cambió, así lo dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

“Estamos bien, poco más que agregar. Estamos bien y listos para afrontar el partido de mañana”, declaró en tono serio el estratega de la Selección Argentina.

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Por otra parte, pidió no hablar más del tema a la segunda pregunta sobre el tema y enfatizó que Leo Messi está bien y es arropado por todo el grupo en esta Copa del Mundo 2026.

“Nosotros creemos que el grupo es el que salva las situaciones, somos conscientes que a lado de un amigo siempre es mejor vivir todas, buenas y malas. Eso sentimos y él también lo siente por lo que ha dicho. Este tema prefiero no hablar más, pero estamos bien”, aseveró Scaloni.

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La Selección Argentina enfrentará mañana a Austria en el Dallas Stadium, como parte de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026; ambos van por su segunda victoria en el certamen.

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Lionel Scaloni: Que Leo sea feliz

El próximo 24 de junio, Lionel Messi cumplirá 39 años, en plena Copa del Mundo y el mensaje de Scaloni es claro, aunque no fue el que todos querían escuchar en la sala de conferencia.

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¿Qué le deseas a Messi para sus 39 años?, le cuestionaron. Lionel, audaz, respondió: “Que siempre sea feliz… ¿no es lo que quieren escuchar”, dijo entre risas.

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