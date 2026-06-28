La selección de Cabo Verde continúa como una de las grandes historias del Mundial 2026. Después de sorprender con su clasificación a los dieciseisavos de final en su primera participación mundialista, el conjunto africano ahora afronta el mayor desafío de su historia con un enfrentamiento frente a Argentina, vigente campeona del mundo, y Lionel Messi.

El arquero Vozinha se convirtió en una de las voces más representativas del equipo tras la fase de grupos.

El guardameta reconoció que el plantel no imaginaba alcanzar una instancia tan importante, aunque siempre confió en la calidad de sus compañeros para competir al máximo nivel.

Lee también Cabo Verde: Capitán del equipo es acusado de violación en Nueva Zelanda

“Creo que ninguno de nosotros soñaba con esto, pero sabíamos que teníamos mucha calidad cuando llegamos al Mundial. Tal vez muchos pensaban que no íbamos a ganar ningún partido. Pero tenemos un gran equipo y jugadores de muchísima calidad y clasificamos para la siguiente fase; para nosotros es muy gratificante y jugar contra Argentina creo que será muy bueno para nosotros”, afirmó.

Con apenas poco más de 500 mil habitantes, Cabo Verde se consolidó como la gran revelación del torneo y se unió al grupo de selecciones que rompieron los pronósticos, junto con Estados Unidos, Sudáfrica, Noruega, México, Irán, Ecuador, Ghana, Costa de Marfil y Congo.

[Publicidad]

Para Vozinha, el siguiente compromiso representa una oportunidad única. “Es un sueño para cualquier jugador jugar contra Argentina y contra Lionel Messi”, señaló el arquero, quien semanas antes del torneo ya había expresado su deseo de enfrentar al capitán argentino.

El guardameta también aprovechó el momento para responder a quienes cuestionaban el potencial competitivo de su selección. “Quizás muchos de ustedes piensan que los jugadores de Cabo Verde no tienen el nivel suficiente, pero hemos venido aquí para demostrar que tenemos mucha calidad y que estamos aquí para competir. Nuestros jugadores pueden jugar en cualquier sitio, en grandes competiciones y en las ligas más importantes”, sostuvo.

Vozinha explicó que el crecimiento del futbol caboverdiano refleja el esfuerzo de generaciones enteras. “Creo que como amamos a nuestro país sentimos una gran pasión, crecimos enfrentándonos a muchas dificultades, nuestros abuelos y padres hicieron grandes sacrificios para darnos una educación y eso nos enseñó a valorar las cosas”.

[Publicidad]

Finalmente, el arquero destacó el orgullo que siente al representar a su nación y reiteró el deseo que mantiene desde antes de la Copa del Mundo. “Por lo tanto creo que demostramos la resiliencia de nuestra gente mostrando la pasión que sentimos por nuestro país y también demostramos que estamos aquí para representar no solo a los jugadores sino a todos los caboverdianos del mundo; somos pequeños, pero tenemos un gran corazón y somos luchadores”.

Además, recordó la ilusión que aún mantiene intacta: “Espero que un día pueda jugar contra Messi, es el mejor de todos los tiempos. Me encantaría intercambiar camisetas”. Ese anhelo está a un paso de cumplirse en el partido más importante en la historia del futbol de Cabo Verde.