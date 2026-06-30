TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La 69 Legislatura local aprobó este martes una reforma al código civil estatal que permite que integrantes de la comunidad LGBTQ+ modifiquen legalmente su identidad y género.

Con esa modificación legal miembros de la comunidad transexual podrá asentar sus nombres en documentos oficiales, tales como el acta de nacimiento, a través de trámites administrativos en el Registro Civil si necesidad de acudir a juicios.

Una persona registrada como masculina, pero identificada y que viva roles de mujer, podrá obtener documentos oficiales en los cuales se les reconocerá como mujer.

Asimismo, quienes nacieron mujeres, y que se asuman como hombres, podrán cambiar de identidad jurídica de acuerdo con su percepción de género.

Lee también Atacan a balazos e incendian vivienda en Culiacán, Sinaloa; un hombre muere y dos mujeres resultan heridas

El procedimiento será sólo administrativo; así se eliminan requisitos y trámites como dictámenes médicos, tratamientos hormonales y cirugías de reasignación, que impedían el reconocimiento de ley.

[Publicidad]

Durante la aprobación de la iniciativa, integrantes de la diversidad sexual, reclamaron a la diputada de Morena María Isabel Rodríguez Jiménez, por sus afirmaciones lanzadas hace unos días contra las prerrogativas a integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Con banderas arcoíris y pancartas le gritaron consignas de: “¡Traidora!” y “¡Fuera!”.

El pasado 23 de junio durante la discusión del dictamen, Rodríguez destacó en tribuna sus creencias religiosas. Expresó que rechazaba los derechos de la diversidad sexual, así también pidió que ésta ejerciera sus derechos entre cuatro paredes.

Rodríguez afirmó este martes, que como resultado de sus declaraciones ha tenido expresiones de apoyo. El pueblo ya se expresó y no se equivoca. Tontos los que creen que el pueblo es tonto, afirmó la diputada de Morena.

[Publicidad]

Lee también Fan Fest de Monterrey alcanza su capacidad máxima; usan gas lacrimógeno ante intentos de portazo

El dictamen aprobado ponderó que la reforma no crea privilegios, sino que reconoce derechos fundamentales porque garantiza el derecho a la identidad, la dignidad humana, la igualdad, la privacidad.

Así como la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, además de que ofrece certeza jurídica.

[Publicidad]

El cambio de identidad de género no afectará los derechos ni obligaciones previamente adquiridos por las personas, ya que conservarán la validez de contratos, propiedades, herencias, deudas y vínculos familiares.

La Legislatura aprobó además este martes reformas a la ley de instituciones y procedimientos electorales de Chiapas que fortalecen acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTIQ+, a fin de ampliar su participación y representación en los procesos electorales, para una mayor inclusión política de las personas de la diversidad sexual en la integración de candidaturas y espacios de representación popular.

dmrr/cr