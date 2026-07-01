La marea verde dejó casi invisibles a los rivales de este partido en Zócalo, Reforma, Santa Úrsula y el propio Estadio Ciudad de México, donde fueron escasas las playeras amarillas, las de los ecuatorianos, las que apenas se dejaron ver.

Para ganarle al aguacero y la tormenta eléctrica de la tarde de ayer, las personas sacaron paraguas e impermeables. El ambiente fue el único que no disminuyó, al contrario, las cornetas, matracas, gritos y el clásico “¡Quiere volar!” imperaron entre la gente, aun con la hora de retraso con la que comenzó el partido debido a la lluvia.

Miles de aficionados abarrotaron el Zócalo capitalino desde cuatro horas antes del inicio del partido. La única entrada al FIFA Fan Fest fue por avenida José María Pino Suárez, por lo que todos los policías de la zona sugirieron a las personas ver el partido en alguna de las 39 pantallas instaladas.

Miles de aficionados abarrotaron el FIFA Fan Fest del Zócalo horas antes del encuentro deportivo del Mundial. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

La contención no duró mucho, entre empujones, espuma y gritos, los asistentes derribaron el cerco policial y entraron al Zócalo.

“Ya nos vamos a salir, hay mucha gente”, expresó una señora que batalló con la multitud para buscar uno de los puntos para abandonar el recinto.

En El Caballito, en Paseo de la Reforma, las familias bailaron al ritmo de Cuisillos y Mi Banda El Mexicano. Aquí la fiesta empezó desde temprano. Aún faltaban más de dos horas para el partido cuando la gente, vestida con playera verde, máscaras de luchador y matracas en mano, ya estaban en el punto donde se instalaron pantallas y escenarios para, en palabras de la administración local, “descentralizar” el Mundial y el festejo, que en partidos anteriores desbordó el Ángel.

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Daniel Alvarado, vecino de Santa Úrsula, contrató una banda para amenizar la fiesta con sus vecinos y quienes se dirigían al Estadio CDMX. Foto: Arantxa Meave/ EL UNIVERSAL

Entre constantes ráfagas de espuma, los aficionados se mostraron eufóricos, sin desaprovechar para sacar sus mejores pasos.

El Ángel de la Independencia también estuvo abarrotado. “Se siente un ambiente diferente. Se siente la emoción, la energía. Muy padre, es algo indescriptible”, narró Emiliano, quien llegó en silla de ruedas al Ángel de la Independencia con su mamá para ver el partido de México contra Ecuador.

Las cuatro pantallas instaladas alrededor del Ángel de la Independencia, cuidado por un cerco de policías capitalinos, congregaron a miles de aficionados que tomaban agua, refrescos y también bebidas alcohólicas que lograron pasar a pesar de la prohibición.

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“Mi papá es de España, crecí en Costa Rica, pero hoy le vamos todos a México”, expresó Jorge.

En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, un grupo de aficionados se reunió en una fiesta con música en vivo, baile y el tradicional grito de “¡Quiere volar!”.

Daniel Alvarado, vecino de Santa Úrsula, organizó el festejo al contratar una banda por 12 mil pesos para amenizar la tarde. “Lo hicimos para que la gente disfrute, para que los vecinos sean parte de la fiesta del Mundial y no todo sea adentro del estadio”, comentó.

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En el estacionamiento del Palacio de los Deportes, donde se instaló uno de los escenarios para ver el partido, no fue masiva la asistencia, pero el ambiente no decayó.

Casi mil personas disfrutaron de la transmisión del partido. La lluvia no impidió que los aficionados se congregaran a disfrutar del encuentro y de la música en vivo por cortesía de Los Askis y Grupo Cañaveral.

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