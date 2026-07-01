En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana de futbol por su triunfo, ayer, y su pase a octavos de final de la Copa Mundial.

“Felicidades a la Selección porque fue un gran juego, de primerísima, al que le gusta decir y si hubieran hecho esto, y si hubieran hecho aquello, pero dieron todo en la cancha y con un profesionalismo excepcional, y es un orgullo para todas y todos los mexicanos. La gran mayoría estamos muy contentos, alegres, felices y esperando otro triunfo de la selección”, dijo.

La Mandataria federal también hizo un llamado a los aficionados para que celebren con responsabilidad, ya que en los festejos por el triunfo de la escuadra tricolor, realizados ayer en Paseo de la Reforma, se reportaron tres personas fallecidas.

Lee también Gobierno de la Ciudad reporta la muerte de tres personas por asfixia; suceso se presenta durante festejo mundialista

“Todos los aficionados, a todos, hay que tener siempre cuidado, celebrar con responsabilidad es muy importante, pero es una alegría muy grande la que tiene hoy el pueblo de México”, manifestó.

Finalmente, dijo que las celebraciones por el Mundial de Futbol han sido más visibles en México que en Estados Unidos o en Canadá, las otras sedes del torneo.

[Publicidad]

“Fraternidad, eso es lo que es el pueblo de México, fraternidad, nosotros mismos y hacia el exterior, la verdad no es por nada, pero el mundial se ha vivido en México, tampoco hemos visto de las celebraciones en Estados Unidos o en Canadá, realmente aquí es donde se ha gozado, recibido el mundo entero de manera muy especial”, refirió.

apr