Continúa el cuarto de día de actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde México podrá conocer a su rival de los octavos de final.

Los encargados de arrancar la jornada son los posibles rivales de la Selección Mexicana para la siguiente fase del torneo. Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan en el estadio de Atlanta en punto de las 10:00 horas del centro de México, el ganador de este juego vendrá al país para medirse al Tri.

Para el segundo duelo del día, aparece un platillo atractivo. Bélgica y Senegal se miden en uno de los partidos que lucen con mayor paridad dentro de este día. Belgas y senegaleses chocan en el estadio de Seattle para definir quien avanza a la siguiente ronda con el silbatazo inicial a las 14:00 horas.

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El cierre de la agenda será llevado a cabo por otro de los anfitriones de esta Copa del Mundo. Estados Unidos busca derrotar a Bosnia y Herzegovina en el estadio de San Francisco, donde claramente son el favorito a llevarse la victoria y el pase para los octavos.

Aquí te contamos dónde ver cada uno de los juegos y su horario.

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Agenda del 1 de julio | Partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

Inglaterra vs República Democrática del Congo

Horario: 10:00 horas

Transmisión: VIX con pase mundialista

Lugar: estadio de Atlanta

Bélgica vs Senegal

Horario: 14:00 horas

Transmisión: VIX con pase mundialista

Lugar: Estadio de Seattle

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Horario: 18:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX pase mundialista

Lugar: Estadio de San Francisco

*Todos los horarios corresponden al centro de la Ciudad de México