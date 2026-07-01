El 27 de junio, Morena finalizó el registro de aspirantes a Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para 17 entidades del país, puesto que representa la antesala a las candidaturas por las gubernaturas en las elecciones de 2027.

Durante el registro, que tuvo lugar la semana pasada, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, fue enfática en varias ocasiones respecto a que no se toleraría el nepotismo. Sus palabras cobraron especial relevancia en dos casos: el de Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el de Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí. Los dos aspirantes decidieron no participar en el proceso de elección de coordinadores.

No obstante, pese a estos casos y a que el partido endureció en sus convocatorias los filtros para prevenir el “influyentismo, amiguismo y nepotismo”, persisten algunos perfiles que han sido cuestionados por su parentesco con gobernadores en funciones.

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Gerardo Sánchez, sobrino de Layda, va por Campeche

Gerardo Sánchez Sansores, es sobrino de la actual gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román. En menos de un mes, Sánchez dejó Morena para integrarse a las filas del Partido del Trabajo (PT) como coordinador estatal de afiliación, puesto desde el cual se postuló al proceso para aspirar a la gubernatura de la entidad.

“Gerardo, mi sobrinito, ya se inscribió como coordinador del PT”, dijo la gobernadora al respecto el pasado 22 de junio, durante la emisión de su programa “Martes de Jaguar”. La mandataria local aseguró sentirse asombrada y traicionada por la decisión de su sobrino al “cambiarse de un partido de la noche a la mañana”.

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Sansores detalló que su sobrino colaboraba y trabajaba con ella, aunque “nunca fue funcionario, ni firmó un documento”; sin embargo, sus aspiraciones lo habrían llevado a otra formación política. La gobernadora recalcó que no respalda la postulación de Sánchez y enfatizó que no sería “su madrina ni patrocinadora”.

Verónica Díaz Robles y su vínculo con los Monreal

Verónica Díaz Robles es senadora con licencia por Morena. Oriunda de Zacatecas, estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Fresnillo. Antes de ser legisladora, entre 2018 y 2023, fue delegada estatal de programas para el desarrollo por parte de la Secretaría de Bienestar federal.

Díaz es excuñada del actual gobernador de Zacatecas David Monreal Ávila, pues estuvo casada con su hermano, Luis Monreal Ávila. La legisladora se ha deslindado de cualquier señalamiento de nepotismo durante el proceso actual por la candidatura estatal. Durante una entrevista concedida al Sol de Zacatecas, el pasado 25 de mayo, aseguró: “estuve en esa familia durante 20 años y ya no lo estoy, y mi actividad pública y política se ha circunscrito a mi libertad de conciencia y a lo que este movimiento ha visto en mí para poder desarrollarme”.

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No obstante, ese mismo mes, el también senador Saúl Monreal, brindó una entrevista a Estéreo Plata Radio, en donde aseguró que, en su opinión “jurídicamente”, Díaz no puede contender por la gubernatura estatal debido a sus vínculos con su familia. “Hay que investigarlo bien”, matizó entonces.

El más joven de los hermanos Monreal Ávila ya había anunciado su intención de contender por la gubernatura el año pasado, sin embargo, desistió de inscribirse en el proceso interno de la 4T después de reunirse con Ariadna Montiel, actual dirigente de Morena.

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La situación de Félix Salgado y Ruth SIlva

Aunque Félix Salgado Macedonio terminó por aceptar el filtro antinepotismo de Morena para la designación de candidatos en Guerrero, en sus redes sociales compartió un video en donde expresó su desacuerdo con la medida. “La autodeterminación de los partidos políticos es correcta, pero una autodeterminación de un partido no puede estar por encima de la Constitución. No pueden estar por encima de la Constitución ningún partido, ningún estatuto, ningún lineamiento, y lo he reiterado. Me asiste la razón y me asiste la Constitución, artículo 35 y el 39 constitucional”, sostuvo.

En contraste, la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, tiene todavía posibilidades de obtener la candidatura si el PVEM decide romper su alianza con Morena en el estado y contender por su cuenta en 2027.

Persiste opacidad en proceso, asegura especialista

En las próximos días, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena filtrará los perfiles inscritos, de los cuales sólo prevalecerán seis por estado que aparecerán en las encuestas que definirán quién obtiene la coordinación de cada entidad, cargo que en la práctica equivale a obtener la candidatura.

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Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala en entrevista con EL UNIVERSAL que, si bien los partidos políticos pueden fijar sus reglas dentro de los procesos internos, pues tienen derecho a la autorregulación, el problema radica en que siguen sin respetarse los tiempos oficiales de precampañas.

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Hacia el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Morena inventó la figura de Coordinadores de la Defensa de la Transformación para, en los hechos, adelantar precampañas a través de las encuestas con las que se elige los perfiles que ocuparán candidaturas. El abogado considera que el hecho debió prohibirse y sancionarse, sin embargo, fue avalado por las autoridades electorales.

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En julio de 2023, Jorge Álvarez Máynez, Salomón Chertorivski Woldenberg y Kenia López Rabadán denunciaron la realización de actos de precampaña por parte de Morena. Argumentaron que se anticipó el procedimiento para elegir a la persona candidata a liderar el poder ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el mecanismo correspondía a procesos de organización interna y no a acciones pre-electorales.

Las convocatorias para las coordinaciones estatales de Morena establecen que “está estrictamente prohibida la realización de campañas dispendiosas y la contratación de anuncios espectaculares”, así como el “uso de presupuesto público o bienes gubernamentales para favorecer a cualquier participante”.

Sin embargo, el abogado cuestiona el desconocimiento sobre los patrocinadores de las campañas, la cantidad, ni exactamente en qué se gastará. Martín Reyes advierte que, aunque las contribuciones pueden provenir de “simpatizantes de buena fe”, también están los escenarios de corrupción, donde contratistas apoyan con el fin de que se les retribuya con obras o servicios a sobreprecios. O peor aún, puede intervenir el crimen organizado. “A nivel electoral, estamos en una zona gris, donde no hay reglas claras”, enfatiza el especialista.

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Ante estas problemáticas, el abogado investigador estima que “la respuesta fácil es que respetaran los tiempos electorales”, pero asevera que eso “ya no va a pasar, no hay que ser ingenuos”, pues tras validación por el Tribunal Electoral, “ya pedirle a los partidos que respeten la ley electoral, es casi de risa”, por lo que sugiere al INE la creación de una regulación más estricta, así como una reforma que contemple la democracia al interior de los partidos.

“Hoy ya casi no hay partidos políticos que hagan elecciones primarias donde sus militantes decidan a los candidatos; actualmente, las candidaturas se dan o por dedazo o por encuestas cuya regulación es muy dudosa”, sostiene el jurista.

Infografía: Angélica Vázquez