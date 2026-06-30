San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México.- Durante la séptima ceremonia del Aniversario de la Guardia Nacional (GN), el comandante de la GN, Guillermo Briseño Lobera, dijo que la corporación no solo nació para enfrentar al crimen o intervenir en emergencias.

“Nació para ser la expresión viva de un Estado que protege con humanidad, que actúa con legalidad, honestidad y sirve con integridad y valentía a su pueblo y patria… Se fortalece día con día para servir a la sociedad con entrega y profesionalismo y responder con mayor eficacia a los desafíos de seguridad pública que afronta el pueblo de México”, aseveró el también general de División, acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de la Defensa (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, entre otros funcionarios.

Agregó que valoran la empatía de la mandataria, pero sobre todo su constante preocupación por el bienestar de las familias de los compañeros, que cumpliendo con su deber han dado el máximo sacrificio.

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El comandante de la GN destacó que este gesto humanista y sus muestras de liderazgo, los impulsan a dar lo mejor de ellos en cada misión que se les encomienda.

Por primera ocasión la ceremonia se realizó en el Centro de Capacitación Especializada de la GN en el Campo Militar No. 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México.

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El general de División dijo que hace siete años, este componente policial inició su trayectoria con una fuerza de 78 mil efectivos, distribuidos en 150 coordinaciones regionales en las 32 entidades federativas del país.

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Ante decenas de elementos, el comandante de la GN abundó que actualmente se integra con 120 mil efectivos con una estructura orgánica operativa conformada por ocho coordinaciones territoriales y 32 estatales, 53 coordinaciones de unidad, 551 compañías.

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También una Fuerza Especial de Reacción e Intervención, cinco coordinaciones para el apoyo en la administración y operación de aduanas.

Además, de 116 organismos específicos para seguir incrementando sus capacidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, en las instalaciones del Centro de Capacitación Especializada de la Guardia Nacional, ubicado en el Campo Militar 37- C (30/06/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

“La Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha el plan de consolidación en el que se contempla que, al concluir la presente administración, esta fuerza de seguridad pública cuente con 170 mil efectivos y 886 instalaciones en el territorio nacional.

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“Por otro lado, gracias al incesante trabajo que llevan a cabo los ingenieros del Ejército Mexicano, actualmente se cuenta con 590 instalaciones totalmente equipadas, lo que permite ampliar nuestra cobertura y capacidad operativa”, enfatizó Briseño Lobera.

Subrayó que la formación profesional de los cuadros de mando de la institución se sustenta en el sistema educativo militar.

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Esto mediante planteles educativos: El Heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire donde se han graduado más de mil oficiales con la licenciatura en Seguridad Pública.

Así como, en la Escuela Militar de Clase de las Armas, Servicio de Policía Militar y Guardia Nacional, donde se han formado 18 mil sargentos especialistas en la materia.

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“Desde la conformación de la Guardia Nacional, se contó con el respaldo, asesoramiento y experiencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para incrementar significativamente nuestros recursos humanos, capacidades operativas, administrativas y logísticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, en las instalaciones del Centro de Capacitación Especializada de la Guardia Nacional, ubicado en el Campo Militar 37- C (30/06/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

“Estas acciones iniciales a las que le han seguido muchas otras han permitido que en el corto plazo esta institución amplíe la presencia del Estado en todo el país, articulando esfuerzos con las autoridades federales, estatales y municipales, mientras que en otras naciones la consolidación de instituciones semejantes ha requerido décadas. La Guardia Nacional con siete años de vida, es ya una Fuerza Armada permanente”, aseveró el comandante de la GN.

Indicó que se han detenido a más de 45 mil personas vinculadas con hechos delictivos, el aseguramiento de alrededor de 23 mil armas de fuego.

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El aseguramiento de más de 213 toneladas de diversas drogas y el desmantelamiento de dos mil laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de drogas sintéticas.

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“Todas estas actividades incluidas… Dan cuenta de que México tiene una Guardia Nacional, disciplinada y profesional destinada a garantizar la seguridad pública de las y los mexicanos”, precisó Briseño Lobera.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, en las instalaciones del Centro de Capacitación Especializada de la Guardia Nacional, ubicado en el Campo Militar 37- C (30/06/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Defensa celebra "altos niveles de confianza ciudadana"

En su intervención, Trevilla Trejo aseguró que la corporación se ha consolidado como uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y destacó que actualmente cuenta con altos niveles de confianza ciudadana.

Señaló que la seguridad pública es una tarea fundamental del Estado mexicano y subrayó que la consolidación de la Guardia Nacional constituye uno de los cuatro ejes rectores de la estrategia de seguridad del actual gobierno.

“El organismo resurgió en el año 2019 como una iniciativa del Gobierno de la República para responder a las legítimas demandas de la sociedad en el rubro de seguridad pública, convirtiéndose en el máximo proyecto en esta materia en toda la historia de nuestro país”, afirmó.

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Trevilla Trejo hizo un recuento histórico de los antecedentes de la GN desde el México independiente, destacando su participación en episodios como la batalla de Churubusco, la Guerra de Reforma y la Batalla del 5 de Mayo.

Refirió que, al igual que en el siglo XIX la GN fortaleció al Ejército, hoy es el Ejército el que sirve de base para consolidar a la corporación.

El secretario recordó que, desde su creación, la Secretaría de la Defensa Nacional aportó personal, infraestructura, equipo y experiencia para la formación de la nueva institución, la cual desde el 1 de octubre de 2024 forma parte de la Sedena.

Resaltó la participación de la GN en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el Plan Kukulcán para la Copa Mundial de Futbol y en labores de ayuda humanitaria dentro y fuera del país.

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“Todas estas acciones y muchas otras que realiza nuestra Guardia Nacional, bajo la dirección y control de la Secretaría de la Defensa Nacional, permiten que siete de cada 10 mexicanos confíen en esta institución”, afirmó al citar datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

Ante la mandataria, el general secretario sostuvo que la corporación continuará fortaleciendo su identidad institucional y refrendó el compromiso de sus integrantes para cumplir los objetivos de seguridad del gobierno federal.

Finalmente, reconoció el trabajo diario de mujeres y hombres que integran la GN y rindió homenaje a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

“Debemos seguir cumpliendo con determinación cada misión asignada, teniendo siempre como guía el honor, la honestidad, la lealtad, la rectitud y, sobre todo, el amor a México”, puntualizó.

em/apr