La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la aportación de las y los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos frenara la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas migrantes indocumentadas.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal celebró la decisión judicial al considerar que protege a miles de familias mexicanas que han construido su vida en territorio estadounidense.

“Por lo visto, la Suprema Corte dijo que no es constitucional esta decisión. Son mexicanas y mexicanos, y de otras nacionalidades, quienes tienen hijos que nacen en Estados Unidos”, expresó.

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Sheinbaum recordó el caso de un trabajador deportado con quien conversó recientemente en Veracruz, quien tras vivir dos décadas en Estados Unidos tuvo que regresar a México mientras su esposa e hijos permanecieron en aquel país.

Señaló que historias similares se repiten entre miles de connacionales que emigraron en busca de oportunidades laborales.

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Migrantes mexicanos ayudan a la economía de México y EU: Sheinbaum

La Presidenta sostuvo que la migración mexicana respondió durante años a la falta de oportunidades económicas en el país, pero destacó que quienes se establecieron en Estados Unidos contribuyen de manera importante al desarrollo de ambas naciones.

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“Es gente honesta, trabajadora. Encontraron trabajo allá porque había necesidad de esos trabajadores en Estados Unidos. Es gente de bien que ayuda a la economía de México y a la de Estados Unidos”, afirmó.

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Asimismo, recordó que los hijos de madres y padres mexicanos nacidos en Estados Unidos tienen derecho a obtener la nacionalidad mexicana y, por lo tanto, pueden contar con doble nacionalidad al registrarse ante los consulados mexicanos.

Ante el clima de discursos antiinmigrantes que se ha intensificado en algunos sectores de Estados Unidos, Sheinbaum envió un mensaje de respaldo a la comunidad mexicana en el exterior.

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“Son héroes y heroínas para nosotros, y siempre hay que estar con la frente en alto. No hay que permitir que nos afecte alguna forma de discriminación. México es grande y las mexicanas y los mexicanos son trabajadores en cualquier lugar donde estemos”, declaró.

La Mandataria federal aseguró que las y los migrantes representan un motivo de orgullo para el país por su esfuerzo y capacidad para salir adelante pese a las dificultades que enfrentaron al dejar sus comunidades de origen.

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