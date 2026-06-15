Washington, 15 jun.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visitó este lunes el Pentágono en Washington y dialogó con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre la vigente cooperación en materia de seguridad regional entre ambos países.

"Usted ha sido un socio ejemplar para nosotros en la lucha contra estas redes que amenazan su patria, que amenazan la nuestra y la seguridad de nuestro hemisferio compartido", agradeció Hegseth a Noboa, de acuerdo con una conversación compartida por el Pentágono.

Noboa, que viajó a Estados Unidos para observar el juego inaugural de Ecuador ante Costa de Marfil en Filadelfia el domingo, agradeció a Hegseth por el trabajo conjunto.

Lee también Ecuador fusiona ocho ministerios y secretarías; Noboa profundiza recorte del aparato estatal

Posteriormente, el secretario de Estado expresó su agradecimiento al líder ecuatoriano por "ser miembro fundador del programa Escudo de las Américas del presidente Trump y de nuestra Coalición Estadounidense contra los Carteles, "A Triple C".

El mandatario ecuatoriano calificó la reunión como una oportunidad de actualizar el trabajo realizado de manera conjunta en las últimas semanas y agregó que era una conversación pendiente desde febrero, última vez que se reunieron.

[Publicidad]

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo un encuentro oficial con el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth (@SecWar), para fortalecer los niveles de interoperabilidad táctica entre ambas naciones, diseñar planes conjuntos contra el terrorismo y contribuir a la paz… pic.twitter.com/sGYVrG1QOt — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) June 15, 2026

Hegseth deseó a Noboa que su país logre un buen papel en la Copa Mundial y dijo que espera que la selección ecuatoriana pueda "ofrecer más" en los juegos pendientes.

Ecuador y Estados Unidos han reforzado su cooperación en seguridad con intercambio de inteligencia, capacitación de fuerzas armadas y apoyo en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Lee también Daniel Noboa se reúne con presidente del BID en Washington; buscan impulsar inversión y empleo en Ecuador

[Publicidad]

También han impulsado iniciativas regionales como la Coalición contra los Cárteles y programas de coordinación militar y policial para combatir redes transnacionales.

Sin embargo, esta colaboración ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a la militarización de la seguridad en Ecuador, detenciones masivas y el uso de estados de excepción.

Distintas organizaciones de derechos humanos han señalado que estas medidas pueden afectar el debido proceso y las garantías básicas, y piden mayor supervisión para evitar abusos en el marco de la lucha contra el crimen.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa