Tendencias | 31-07-26 | 21:05 | Gilberto Solorza | Actualizada | 31-07-26 | 21:11 |

Un trabajador mexicano dedicado a la limpieza de ventanas se volvió tendencia en redes sociales después de que se difundiera un video donde una mujer lo encara mientras realizaba su trabajo en una vivienda de .

En la grabación se observa a la mujer mientras graba con su teléfono celular al trabajador y le exige que abandone el lugar. "Voy a pedirte amablemente que te bajes de mi porche. Lárgate de mi puto porche ahora mismo, por favor", se escucha decir, "Vete ya, maldita sea".

El hombre, identificado como Isidro y originario de , respondió con tranquilidad antes de retirarse. En las imágenes no se aprecia que haya respondido con insultos o algún tipo de agresión.

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La escena provocó indignación entre miles de usuarios, quienes manifestaron su apoyo al hombre y señalaron que fue víctima de un .

Posteriormente, Isidro compartió un video para explicar lo sucedido y agradecer las muestras de apoyo que recibió en redes sociales.

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"Yo estaba trabajando, limpiando sus ventanas. En ningún momento le falté al respeto ni le dije una sola palabra ofensiva. Al contrario, siempre me dirigí a ella con respeto", afirmó.

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Sin embargo, también advirtió que algunas personas comenzaron a crear perfiles falsos utilizando su nombre para solicitar donaciones, por lo que pidió a los usuarios no enviar dinero a esas cuentas.

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"Quiero pedirle a la gente que no envíe ni un centavo, ni un dólar, ni ninguna cantidad de dinero, porque hay personas que están recaudando dinero supuestamente para mí o para mi familia, y eso es completamente falso", señaló.

Para evitar que más personas fueran víctimas de esos fraudes, Isidro anunció que abriría una cuenta oficial en GoFundMe, la cual dio a conocer mediante un video publicado en TikTok.

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"Muchas gracias también a la gente que ha puesto algo en mí también y pues decirles muchas gracias de antemano y que estamos unidos, estamos para echarle ganas aquí también. También desearle lo mejor a cada uno de ustedes que son muchos", expresó.

@isidrosuarez33

#windowcleanerupdate #fyp #update #foryoupage #window

♬ sonido original - Isidro

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