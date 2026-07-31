Un trabajador mexicano dedicado a la limpieza de ventanas se volvió tendencia en redes sociales después de que se difundiera un video donde una mujer lo encara mientras realizaba su trabajo en una vivienda de Estados Unidos.

En la grabación se observa a la mujer mientras graba con su teléfono celular al trabajador y le exige que abandone el lugar. "Voy a pedirte amablemente que te bajes de mi porche. Lárgate de mi puto porche ahora mismo, por favor", se escucha decir, "Vete ya, maldita sea".

El hombre, identificado como Isidro y originario de Querétaro, respondió con tranquilidad antes de retirarse. En las imágenes no se aprecia que haya respondido con insultos o algún tipo de agresión.

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La escena provocó indignación entre miles de usuarios, quienes manifestaron su apoyo al hombre y señalaron que fue víctima de un acto de discriminación.

Posteriormente, Isidro compartió un video para explicar lo sucedido y agradecer las muestras de apoyo que recibió en redes sociales.

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"Yo estaba trabajando, limpiando sus ventanas. En ningún momento le falté al respeto ni le dije una sola palabra ofensiva. Al contrario, siempre me dirigí a ella con respeto", afirmó.

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Sin embargo, también advirtió que algunas personas comenzaron a crear perfiles falsos utilizando su nombre para solicitar donaciones, por lo que pidió a los usuarios no enviar dinero a esas cuentas.

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"Quiero pedirle a la gente que no envíe ni un centavo, ni un dólar, ni ninguna cantidad de dinero, porque hay personas que están recaudando dinero supuestamente para mí o para mi familia, y eso es completamente falso", señaló.

Para evitar que más personas fueran víctimas de esos fraudes, Isidro anunció que abriría una cuenta oficial en GoFundMe, la cual dio a conocer mediante un video publicado en TikTok.

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"Muchas gracias también a la gente que ha puesto algo en mí también y pues decirles muchas gracias de antemano y que estamos unidos, estamos para echarle ganas aquí también. También desearle lo mejor a cada uno de ustedes que son muchos", expresó.

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gs