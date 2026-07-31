La bacteria conocida científicamente como Vibrio vulnificus ha activado las alarmas en la población mexicana, luego de que autoridades sanitarias reportaran la muerte de una persona infectada en el condado de Palm Beach en Estados Unidos.

De acuerdo con el medio The Independent, hasta el momento se han confirmado 12 personas infectadas por la bacteria en lo que va del 2026 en el estado de Florida, mientras que en el año pasado se reportaron 5 muertes y al menos 33 casos.

También conocida como la "bacteria come carne", este microorganismo puede ocasionar enfermedades graves al entrar al cuerpo, que suelen agravarse en personas mayores o con defensas bajas y enfermedades crónicas previas, como diabéticos, afectaciones hepáticas, arritmias o fallas renales.

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Las infecciones por esta bacteria son poco frecuentes y afectan principalmente a personas con factores de riesgo muy específicos. Foto: Canva

¿Qué es y cómo se contagia esta bacteria?

Las bacterias del género Vibrio invaden las aguas de los océanos y zonas costeras, pues prefieren habitar en entornos acuáticos salinos de altas temperaturas. La presencia de esta bacteria aumenta durante las olas de calor impulsadas por el cambio climático que calientan el mar.

En cuanto a la causa del contagio, esta bacteria puede transmitirse de dos maneras, la primera al ingresar al cuerpo a través de las lesiones o heridas abiertas que entran en contacto con el agua salada y la segunda a través de la ingesta de mariscos u ostiones crudos o poco cocidos.

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Se les conoce popularmente como bacterias "come carne" o carnívoras debido a que suelen liberar toxinas que matan las células y descomponen el tejido en el área afectada, lo que en casos graves puede provocar una infección llamada fascitis necrosante, que destruye la piel, la grasa y le tejido muscular.

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Este 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos. Foto: Pixabay

¿Cuáles son sus síntomas y señales de alarma?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los primeros síntomas de este tipo de bacterias pueden incluir escalofríos, fiebre, dolor intenso en el área afectada junto a enrojecimiento, inflamación, piel caliente e infecciones cutáneas.

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Otros síntomas posteriores que podrían encender alarmas son cambios en el color de la piel, diarrea, náuseas, mareos, fatiga, secreciones o pus, úlceras, ampollas o manchas negras. En el peor de los casos, podría generar septicemia o incluso necrosis, que conlleva a la amputación.

¿Está bacteria está presente en México?

Hasta el momento no se ha recibido una alerta federal de salud ni una confirmación oficial sobre la presencia de casos por infección en México, en 2026. No obstante, estudios científicos han detectado su presencia en los litorales de mexicanos, en costas de Sonora y Sinaloa.

Bacterias carnívoras (imagen de referencia). FOTO: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

No obstante, de acuerdo con información del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en México no existe vigilancia para esta bacteria, y se tienen muy pocos reportes de contagios en el país.

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