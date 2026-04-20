Quito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que, a partir del próximo 3 de mayo, regirá el toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios, para endurecer la lucha contra el crimen.

La medida, que se aplicará desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas, se extenderá hasta el próximo 18 de mayo e incluye a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

En marzo pasado ya hubo toque de queda nocturno en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en las que se repetirá la medida en mayo, según el anuncio de Noboa en X.

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Además de las mencionadas provincias, la medida se aplicará en Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia, así como en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

La medida regirá desde las 23:00 del domingo 3 de mayo (04:00 GMT del lunes) y culminará el lunes 18 de mayo a las 05:00 (10:00 GMT), "con el fin de proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados", subrayó la Presidencia.

La decisión se adopta con el objetivo de "profundizar las acciones operativas y continuar asestando golpes contundentes a las estructuras delictivas", anotó.

Este mismo lunes, la policía informó que al menos ocho personas, incluido un policía, fueron asesinadas a tiros por una decena de atacantes que vestían uniformes militares en dos incidentes ocurridos en la costa central de Ecuador, en una de las provincias donde se declaró el toque de queda.

“Se llevaron la vida de cuatro personas, entre ellas la de un compañero de la policía en el grado de sargento”, afirmó el coronel Carlos Ortega, jefe de la zona 3 de la policía, que incluye a la provincia de Manabí, en la costa central del país y que está afectada por la violencia criminal.

Precisó que en otro hecho ocurrido en un sector cercano y casi paralelamente se produjo un tiroteo que acabó con otras cuatro personas. Ambas agresiones se encuentran bajo investigación para establecer eventuales relaciones y causas.

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Manabí y otras ocho provincias se encuentran bajo estado de excepción durante dos meses decretado por Noboa.

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