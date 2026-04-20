Más Información

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida, reportan

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida, reportan

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Llama senador Higinio Martínez a la conciliación en Morena; busca unidad rumbo a 2027

Llama senador Higinio Martínez a la conciliación en Morena; busca unidad rumbo a 2027

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo

Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo

Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa; EU anuncia restricciones de visa a 75 familiares y socios comerciales ligados al grupo criminal

Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa; EU anuncia restricciones de visa a 75 familiares y socios comerciales ligados al grupo criminal

Quito. El presidente de Ecuador, , anunció este lunes que, a partir del próximo 3 de mayo, regirá el nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios, para endurecer la lucha contra el crimen.

La medida, que se aplicará desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas, se extenderá hasta el próximo 18 de mayo e incluye a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

En marzo pasado ya hubo toque de queda nocturno en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y de los Tsáchilas, en las que se repetirá la medida en mayo, según el anuncio de Noboa en X.

Lee también

Además de las mencionadas provincias, la medida se aplicará en Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia, así como en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

La medida regirá desde las 23:00 del domingo 3 de mayo (04:00 GMT del lunes) y culminará el lunes 18 de mayo a las 05:00 (10:00 GMT), "con el fin de proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados", subrayó la Presidencia.

La decisión se adopta con el objetivo de "profundizar las acciones operativas y continuar asestando golpes contundentes a las estructuras delictivas", anotó.

Este mismo lunes, la policía informó que al menos ocho personas, incluido un policía, fueron asesinadas a por una decena de atacantes que vestían uniformes en dos incidentes ocurridos en la costa central de Ecuador, en una de las provincias donde se declaró el toque de queda.

“Se llevaron la vida de cuatro personas, entre ellas la de un compañero de la policía en el grado de sargento”, afirmó el coronel Carlos Ortega, jefe de la zona 3 de la policía, que incluye a la provincia de Manabí, en la costa central del país y que está afectada por la violencia criminal.

Precisó que en otro hecho ocurrido en un sector cercano y casi paralelamente se produjo un tiroteo que acabó con otras cuatro personas. Ambas agresiones se encuentran bajo para establecer eventuales relaciones y causas.

Lee también

Manabí y otras ocho provincias se encuentran bajo estado de durante dos meses decretado por Noboa.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny