La jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó el pueblo de Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, donde entregó senderos con nueva iluminación, mejoras en escuelas, patrullas, entre otras acciones para la mejora urbana de la zona.

“Echamos a andar lo que la población pidió: iluminación para esta colonia que es la más grande de la Ciudad de México; empezamos por la iluminación, vean cómo quedó su colonia”, dijo ante vecinas y vecinos de la zona.

Brugada entrega nuevas obras en Pedregal de Santo Domingo: resalta iluminación de 69 kilómetros. Foto: Especial.

Durante el Casa por Casa de este jueves, la mandataria capitalina aseveró que se instalaron 2 mil 943 nuevas luminarias de 170 y 250 watts en esta colonia y se arreglaron nueve kilómetros de Senderos Seguros.

Además, en esta colonia están en intervención 18 escuelas de nivel básico con el programa “1, 2, 3 por mi escuela”, con acciones mantenimiento de techumbre, instalaciones sanitarias, impermeabilización y otras acciones en beneficio de la comunidad escolar.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, indicó que llevan más del 70% de avance los trabajos de construcción de una Casa de las 3R que estará situada en un predio que antes era del DIF.

En cuanto a seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, resaltó que 12 patrullas nuevas llegaron a esta colonia para mejorar la seguridad y recorrer todas las calles.

En su oportunidad, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, resaltó que este 2026, en coordinación con el Gobierno de la CDMX, arranca con obra pública “que perdura para siempre” en el marco del Mundial.

