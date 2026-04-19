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Bogotá. El presidente de Colombia, , anunció este domingo que demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, , luego de que este asegurara que, durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con un grupo de personas que supuestamente tienen vínculos con el José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", escribió Petro en su cuenta de X al anunciar la .

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana, en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con , fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en obedeció únicamente a actividades oficiales.

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