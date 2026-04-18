El presidente de Ucrania, Volodimir Zekensky, informó que al menos cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas en el tiroteo que tuvo lugar en Kiev este sábado a cargo de un hombre que fue abatido por las fuerzas de seguridad ucranianas.

"Actualmente hay cinco muertes confirmadas. Mis condolencias a los familiares y seres queridos", escribió Zelensky en su cuenta de Telegram sobre el suceso, en el que el jefe de Estado dijo que se registraron 10 heridos.

Zelensky afirmó que fue informado por el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, de la "neutralización de un atacante" después de que "abriera fuego sobre gente" en Kiev.

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"Todas las circunstancias están siendo investigadas", añadió el presidente ucraniano, que apuntó que espera una rápida investigación.

"He dado la orden al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania para que faciliten toda la información verificada sobre este incidente", señaló Zelensky poco después de que Klimenko informara, también en Telegram, de que el atacante fue "neutralizado".

"El autor del tiroteo en Kiev ha sido neutralizado durante la intervención", escribió Klimenko al aludir a la operación de las fuerzas especiales de la Policía ucraniana, que "irrumpieron en el supermercado donde se encontraba el agresor.

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"Había tomado rehenes y disparó contra los agentes de la Policía durante la intervención. Antes de ello, los negociadores intentaron ponerse en contacto con él", precisó el titular de Interior, quien reconoció que aún hay que determinar "el número de víctimas" definitivo.

Previamente, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, había informado en Telegram del incidente, que se produjo en el distrito de Holosíiv, al sur de la capital.

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