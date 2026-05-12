Aunque tengas todo perfectamente planeado para tu viaje, las emociones, el cansancio o las distracciones pueden hacer que olvides detalles importantes o incluso pierdas documentos esenciales como tu pasaporte.

En Destinos, te contamos qué hacer en caso de perderlo mientras estás en otro país.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en caso de pérdida o robo de tu pasaporte debes seguir los siguientes pasos:

Denuncia inmediatamente la pérdida o robo a las autoridades policiales del país en el que te encuentres, ya que puede haber ocasiones en que terceros hagan mal uso de este y te podrían responsabilizar por lo cometido.

Conserva la denuncia hecha ante las autoridades en original y copia tanto física como digital.

Preséntate en la Embajada de México o consulado más cercano para notificar lo sucedido y recibir apoyo de las autoridades.

Si durante tu viaje perdiste tu pasaporte, el Consulado o la Embajada pueden ayudarte a expedir uno nuevo. Foto: Pexels

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¿Qué documentos necesito para expedir un nuevo pasaporte mexicano en otro país en caso de pérdida?

El Consulado debe darte atención adecuada y seguimiento a tu caso, además de ayudarte a expedir un nuevo pasaporte en caso de extravío o robo.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, debes presentar lo siguiente:

Original y copias de la denuncia hecha a las autoridades policiales.

Identificaciones con fotografía oficial o documento que acredite la identidad y nacionalidad mexicana como: credencial de elector vigente, licencia de conducir o acta de nacimiento.

Pago de derechos correspondientes.

Asimismo, un plus para este papeleo son datos que faciliten el proceso de búsqueda de tus datos como el número de documento de tu pasaporte o su fecha de expedición.

Es importante considerar que ni la Embajada ni el Consulado pueden cubrir el pago de derechos ni prestarte el pasaporte de otra persona mexicana.

Tips para evitar problemas con tus documentos durante tu viaje

Ubica la Embajada o Consulado mexicano más cercano en el país donde deseas viajar o donde te encuentres. No está de más saber esta información por cualquier problemática que se presente.

Verifica la vigencia mínima de 6 meses en tu pasaporte .

. Lleva copias tanto físicas como digitales de tu pasaporte , acta de nacimiento e identificación con fotografía.

, acta de nacimiento e identificación con fotografía. Si tienes acceso a una caja fuerte en tu hotel, guarda ahí tus documentos y lleva el pasaporte contigo solo cuando es necesario.

contigo solo cuando es necesario. Tómale una foto a tu pasaporte y consérvala en tu celular, es una prueba que puede servirte.

Para más información, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda contactar a la sección consular por medio de:

Teléfono: (+358) 9 58604323

Correo electrónico:consularfinlandia@sre.gob.mx

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