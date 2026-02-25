El hogar de la “Mona Lisa” tendrá un nuevo jefe. El historiador del arte Christophe Leribault, un veterano director de museos, asumirá la dirección del Louvre y enfrentará el desafío de sacar al museo más grande del mundo de la crisis tras el espectacular robo, en octubre, de las joyas de la Corona francesa.

La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, anunció el nombramiento el miércoles. Leribault sucede a Laurence des Cars, quien renunció el martes.

Los desafíos que heredará Leribault son considerables.

El robo a plena luz del día, uno de los hurtos en museos con mayor repercusión en la historia reciente, dejó al descubierto alarmantes fallas de seguridad en la emblemática institución parisina.

El antiguo palacio real también ha sufrido una amplia gama de otros problemas que han dado la imagen de que la preciada institución nacional estaba fuera de control.

Entre ellos figuran la rotura de una tubería cerca de la “Mona Lisa” y filtraciones de agua que dañaron libros de valor incalculable, el envejecimiento de los edificios y los paros del personal para denunciar el hacinamiento, la falta de trabajadores y el incremento del precio de las entradas para la mayoría de los visitantes no europeos.

La presión para nombrar un nuevo liderazgo se intensificó en las últimas semanas, cuando las autoridades revelaron un presunto fraude con entradas, vinculado al museo, que habría durado una década y que, según los investigadores, pudo haberle costado al Louvre 10 millones de euros (11,8 millones de dólares).

Leribault cuenta con una trayectoria consolidada a sus espaldas. Ha estado al frente de otro emblemático sitio y atracción turística francesa de renombre mundial, el Palacio de Versalles, supervisando un presupuesto anual de unos 170 millones de euros (200 millones de dólares). El antiguo palacio de la realeza francesa, ubicado al oeste de París, fue la sede de las pruebas ecuestres en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Antes, Leribault había dirigido el Museo de Orsay, también en la capital francesa.

Al anunciar su nombramiento como nuevo jefe del Louvre, Bregeon dijo que “Se le encomendará liderar importantes proyectos que son cruciales para el futuro de la institución”.

Entre ellos figuran mejoras de seguridad y modernización y la implantación de un amplio plan de reforma, bautizado “Louvre New Renaissance”, que está siendo promocionado por el presidente, Emmanuel Macron.

Presentada por Macron en enero de 2025, la renovación, que podría tardar hasta una década en completarse, pretende modernizar un museo que muchos consideran saturado y desgastado físicamente por el turismo masivo.

El plan incluye una nueva entrada cerca del río Sena para aliviar la presión sobre la pirámide de I.M. Pei, nuevos espacios subterráneos y una sala dedicada a la “Mona Lisa” con acceso programado —todo para mejorar el flujo de visitantes y reducir la aglomeración diaria, que se ha convertido en un símbolo del éxito del Louvre y de su disfunción.

Se espera que el proyecto tenga un costo de entre 700 y 800 millones de euros (entre 826 y 944 millones de dólares), y se financiará con los ingresos por la venta de boletos, apoyo estatal, donaciones e ingresos vinculados al Louvre Abu Dabi.

Bregeon describió a Leribault como “muy sólido y de confianza” y apuntó que se espera que aporte “visión” y “calma” al museo.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura destacó “su amplia experiencia al frente de grandes instituciones” y dijo que Leribault dará prioridad a reforzar la seguridad y la protección de los edificios del Louvre, sus colecciones y a los visitantes y al personal, y a “restaurar un clima de confianza”.