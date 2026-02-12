Más Información

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Anuncian fin de redadas masivas en Minnesota; "ahora es menos un estado santuario para delincuentes”, dice zar fronterizo de EU

Anuncian fin de redadas masivas en Minnesota; "ahora es menos un estado santuario para delincuentes”, dice zar fronterizo de EU

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Operativo en planta Cruz Azul; Fiscalía del Edomex ejecuta restitución por orden judicial

Operativo en planta Cruz Azul; Fiscalía del Edomex ejecuta restitución por orden judicial

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Vacunan de madrugada contra el sarampión; “escuchamos que los contagios han subido y da miedo

Vacunan de madrugada contra el sarampión; “escuchamos que los contagios han subido y da miedo

París. La policía llevó a cabo esta semana una operación para desmantelar una “a gran escala” con los en París, donde podrían estar implicados trabajadores de la institución, indicó el jueves el museo a AFP.

Este dispositivo fue desplegado tras “un aviso del ”, dijo una portavoz del establecimiento.

“A partir de los elementos de los que el museo dispone, sospechamos de la existencia de una red que organiza un a gran escala”, añadió.

Lee también

Según una fuente cercana al caso, dos agentes del museo fueron detenidos.

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el desde un espectacular robo de valoradas en más de 100 millones de dólares en octubre. Un mes más tarde, el establecimiento tuvo que cerrar una galería debido al deterioro del edificio.

Desde mediados de diciembre, el personal convocó múltiples para exigir mejoras en las condiciones laborales en la pinacoteca, que recibió nueve millones de visitantes el año pasado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sin cita para la CURP Biométrica Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella. Foto: Especial

¿Sin cita para la CURP Biométrica? Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella

CONAVI 2026 Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda. Foto: Especial / Secretaria de Bienestar

CONAVI 2026: Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos

iStock/Emmanuel Flores/ Visa americana. ¿Cuándo hay citas en Guadalajara?

Consulado de Guadalajara abre nuevas fechas y acelera el trámite de visa americana de turista

visa americana. Foto: iStock

Entrevista de visa americana: los objetos prohibidos que pueden meterte en problemas