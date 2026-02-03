Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por "vida cara"

La mañanera de Sheinbaum, 3 de febrero, minuto a minuto

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

"EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México"; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar "héroes de la honestidad"

Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende "patrimonio de la humanidad" y Alito la llama "comunista de caviar"

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

Roma. Las autoridades italianas desarticularon una presunta red de que operaba en el sur del país mediante el uso de para crear identidades ficticias y acceder ilegalmente a ayudas sociales, informó la Guardia de Finanzas (policía económica italiana).

La trama, denominada "Fake Family", habría generado un fraude estimado en 1.4 millones de euros, obtenidos mediante solicitudes fraudulentas de la asignación única universal, un subsidio mensual destinado a familias en situación de vulnerabilidad gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Italia (INPS).

La investigación, llevada a cabo en la provincia de Foggia, en la región de Apulia (sureste de Italia), se saldó con la detención de cuatro personas, que presuntamente crearon 59 perfiles ficticios de rumana en los que se señalaba que cada una tenía entre cinco y seis hijos a cargo.

Según las autoridades, los rostros y datos personales de esas identidades fueron generados mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial y, tras verificaciones con los Carabineros y canales de , se confirmó que estas identidades no existían.

La red contaba con la complicidad de un funcionario del registro civil, quien habría emitido documentos de identidad y residencias falsas, y de un empleado de un centro de (CAF) de Foggia, encargado de presentar las solicitudes ante el INPS.

Para reforzar la simulación de legitimidad, también se habrían generado contratos laborales falsos en empresas agrícolas de Cerignola y activado para retirar los fondos obtenidos.

El juez de instrucción del Tribunal de Foggia autorizó el embargo preventivo de bienes relacionados con los implicados, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y otros activos, mientras se investiga el caso por presunta estafa agravada y en documento público.

La Guardia de Finanzas destacó en su comunicado que este tipo de delitos no solo desvían , sino que también socavan la equidad y la cohesión social, perjudicando a quienes realmente necesitan estas prestaciones.

