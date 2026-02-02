El Gobierno de la Ciudad de México alertó a la ciudadanía sobre mensajes de texto falsos en los que se solicita o se insinúa el pago de supuestas infracciones de tránsito, los cuales no son emitidos por ninguna dependencia oficial.

A través de sus redes sociales,reiteró que la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México no envía mensajes de texto para notificar infracciones, por lo que cualquier aviso de este tipo debe considerarse completamente falso y puede tratarse de un intento de fraude.

Exhortó a la población a no realizar ningún pago ni proporcionar datos personales si recibe este tipo de mensajes.

Indicó que la única forma oficial de verificar si un vehículo cuenta con infracciones es a través de los canales institucionales.

Para consultar la información, las personas deben ingresar al portal finanzas.cdmx.gob.mx o utilizar la aplicación de la Tesorería de la Ciudad de México, donde es necesario introducir el número de placa del vehículo para revisar el historial de infracciones.

“Si has recibido algún mensaje de texto donde te indiquen o insinúen que realices el pago de alguna infracción, es totalmente falso”, señaló el Gobierno de la Ciudad de México a través de sus redes sociales.

CDMX alerta por mensajes falsos de multas de tránsito; advierte posible fraude a automovilistas. Foto: Especial

