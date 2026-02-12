Más Información

Una redada policial en eldestapó esta semana un fraude de entradas y de guías turísticas a “gran escala”, denunciado por el propio museo, informó este jueves la famosa institución parisina.“La operación policial, llevada a cabo el martes 10 de febrero de 2026, fue tras un informe del Museo del Louvre, como parte de su política antifraude, y tras las conversaciones en curso entre el personal del museo y la Policía sobre prácticas fraudulentas”, informó la entidad en un comunicado.

En base a la información de la que disponía el museo, se sospecha de la existencia de una red de fraude “a gran escala”, añadió.“Estas actividades han llevado a la dirección del museo a implementar un plan antifraude estructurado, que incluye un mapeo del fraude, diversas medidas preventivas y correctivas (legales, técnicas y de control) y el seguimiento de sus resultados”, precisó.

La operación policial supuso la detención de nueve personas, entre ellas dos empleados del museo y dos guías turístico, sospechosos de participar en esta red de venta de entradas falsas y de sobreventa de visitas guiadas, especialmente a turistas chinos, indicó el diario Le Parisien, al desvelar la redada.Según una fuente policial, citada por este rotativo, también se intervinieron tres vehículos, 130 mil euros en efectivo, casi 200 mil euros en cuentas bancarias, así como varias cajas de seguridad bancarias con la misma cantidad de efectivo en su interior.

Desde el robo de joyas del 19 de octubre de 2025 el Museo del Louvre ha afrontado una sucesión de problemas que han puesto en evidencia sus fragilidades estructurales y de gestión.

El asalto, en el que se sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros, destapó una “subestimación crónica” del riesgo de intrusión y la obsolescencia de los sistemas de seguridad.Las investigaciones revelaron fallos de coordinación y equipos insuficientes, lo que llevó a la creación de una dirección y un comité de seguridad, así como al anuncio de la instalación de cien cámaras perimetrales y un puesto móvil de policía.

En paralelo, el museo sufrió cierres parciales por la fragilidad de vigas en la galería Campana y una inundación que dañó cientos de libros antiguos.

Estos incidentes, sumados a una huelga indefinida de empleados por el deterioro del edificio y la falta de personal, agravaron la crisis reputacional. A comienzos de 2026, el Louvre continuó con aperturas parciales y retrasos en su plan de reforma integral.

