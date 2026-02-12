Más Información

El muralista, dibujante y grabador mexicano Guillermo Monroy Becerril, discípulo de Frida Kahlo (1907-1954) y quien radicaba en el estado de Morelos, vecino a la Ciudad de México, falleció a los 102 años en la ciudad de Cuernava, capital del estado.

"Morelos despide a un grande del arte: Guillermo Monroy Becerril", apuntó en un mensaje en redes sociales el Gobieron estatal.

"Muralista excepcional, discípulo de Frida Kahlo y asistente de Diego Rivera, cuya vida y obra estuvieron ligadas a los pilares del arte mexicano. Nuestra solidaridad y respeto para su familia y amigos", añadió.

Monroy Becerril, quien cumplió los 102 años apenas el pasado 7 de enero, fue integrante del grupo de artistas conocido como 'Los Fridos', por ser discípulos de Frida Kahlo.

¿Quién fue Guillermo Monroy Becerril?

El artista fue muralista, dibujante y grabador, egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y precisamente alumno de Frida Kahlo además de artistas destacados como Diego Rivera, Feliciano Peña, Raúl Anguiano, Agustín Lazo, José Chávez Morado y Everardo Ramírez.

En septiembre de 2024, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, le otorgó a Monroy Becerril la Medalla de Oro Bellas Artes en Artes Visuales junto a la escultora Geles Cabrera y su colega Arturo Estrada.

En aquella ocasión, al recibir el premio, señaló que, como luchador de izquierda, la lucha social "forma parte de mi completamente con una sensibilidad revolucionaria y plástica que llevo en mi entraña. No podría pintar si no estuviera en la lucha social", dijo al recordar su formación junto a Kahlo, Rivera y otros muralistas

"A todos ellos muchas gracias, porque forman parte de mí, de mi lucha por los campesinos, obreros mexicanos, por los estudiantes, por todos los que luchan por estar bien", dijo en aquella ocasión

La obra de Monroy Becerril se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, en la Galería de la Plástica Mexicana, en el Museo Anahuacalli, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, así como en Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Rusia, China y Estados Unidos.

Entre sus obras están los murales 'Belisario Domínguez' y 'México 1847', en la Escuela Primaria Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y 'El beneficio de las vías de comunicación en la tierra', en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México.

