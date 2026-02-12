"Ha habido acercamientos, pero la situación no se resuelve. Esto no es nuevo, hoy llegamos aquí porque está situación se ha venido agudizando", asegura Lourdes Garzón Mendoza, secretaria general del Sindicato Nacional de trabajadores de Radio Educación, quien como vocera de los 138 trabajadores de base de la emisora, más otro tanto de trabajadores que colaboran por honorarios en la emisora, se manifiesta frente a las instalaciones centrales de la Secretaría de Cultura federal, donde pasadas las 12 horas de este día entraron a una mesa de diálogo con representantes de la dependencia.

La denuncia es grave, aseguran los trabajadores que Radio Educación, que celebró en 2025 su centenario, vive la peor crisis de la última década y que se encuentra en riesgo de extinción o la muerte por inanición, pues no hay dinero para pagar la energía eléctrica y durante más de diez horas tuvieron que trabajar con una planta de diésel, además no tienen dinero para los pagos de "servicios adicionales compensados" que son las actividades que se realizan para garantizar la programación y transmisión de contenidos de la emisora, así como para los pagos de honorarios a servidores profesionales y los servicios de limpieza y vigilancia de la institución.

A las 11 de la mañana comenzó la protesta de los trabajadores en Arenal 40, donde la líder sindical expuso la "grave situación" de Radio Educación y también reiteró el desinterés de la Secretaría de Cultura federal. "A la secretaria no la hemos visto en ningún evento de Radio Educación, en ninguno, y a eso se suma que también tenemos una situación de ausencia de nuestra directora general, que aunque ella dice que todo lo maneja a distancia, es imposible que un medio tan complicada como Radio Educación. Esa es la situación real".

Lourdes Garzón Mendoza, secretaria general del Sindicato Nacional de trabajadores de Radio Educación, en protesta. Foto: Yanet Aguilar / EL UNIVERSAL

Pasado el mediodía, arribó a la Secretaría, Fernanda Tapia, directora general de Radio Educación y fue el momento en el que desde la dependencia llamó a los trabajadores a una mesa diálogo. Cuestionada por periodistas, la funcionaria que s acusada de estar ausente, dijo que estaban esperando a los trabajadores para entrar a una negociación más directa, "yo estoy muy, pero muy optimista porque el acercamiento de esta forma seguramente va a destrabar cualquier situación que haya, por ejemplo, en retrasos de pagos, que esos ya desde las dos primeras platicas que se llevaron a cabo con los trabajadores ya se llegaron a acuerdos".

Dijo que los pagos de la base laboral están al día, y que lo que están detenidos una serie de apoyos extraordinarios que se reconocen y se tienen que pagar. Sobre su ausencia sijo que "nunca ha habido una directora más presente".

Agregó: "Un director puede no estar en el lugar ahí pero está haciendo cosas por la estación, nunca he dejado a ningún trabajador sin una cita. Si me buscan a las 11 de la noche o a las seis de la mañana y contesto, puede o no ser el estilo que les parezca" dijo Tapia, quien señaló que nunca estará contra la clase trabajadora: "Yo soy trabajadora, yo no estoy en contra de los trabajadores, de ninguna manera, si de eso me he quejado 45 años en los medios. Nunca ha habido una directora más presente y aliada de los que laboran".

Sin embargo, la realidad es otra para los trabajos, quien señalan que la situación es complicada y las autoridades y la administración actual ya los puso en una situación de mucha vulnerabilidad.

"Creemos que es necesario que el gobierno federal voltee ante las carencias que vive esta institución que cumplió 100 años hace uno. El papel que ha jugado Radio Educación en la formación de muchas generaciones de mexicanos críticos y participativos se ve mermada", asegura Garzón Mendoza.

