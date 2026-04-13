Islamabad.— El presidente Donald Trump aseguró ayer que la Marina estadounidense comenzaría a implementar un bloqueo que impida que las embarcaciones salgan o entren al estrecho de Ormuz después de que las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Paquistán terminaron sin un acuerdo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por su acrónimo en inglés) anunció que bloqueará todos los puertos iraníes a partir de las 10:00 de la mañana del lunes, hora del este de Estados Unidos (08:00 horas en México).

El CENTCOM señaló que aplicará el bloqueo “imparcialmente sobre las embarcaciones de todas las naciones”. Añadió que permitirá que los barcos que viajen entre puertos no sean iraníes naveguen por el estrecho de Ormuz.

Trump acusó que Irán mantuvo una postura “inflexible” sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi, rechazó la versión.

“Irán se comprometió con Estados Unidos de buena fe para poner fin a la guerra”, dijo, pero cuando estaba “muy cerca” un acuerdo en Islamabad “nos encontramos con maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo” de la contraparte, añadió.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que su país “no cederá a amenazas”. A su vez, la Guardia Revolucionaria dijo que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego.

Por la noche, Trump tachó de “débil” al papa León XIV por criticar la guerra en Irán. Insinuó que de no haber sido por él, el jerarca no habría sido electo.

El petróleo volvió a superar los 100 dólares tras el fracaso del diálogo. El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subió 7.7% a 102.5 dólares.

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