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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no está satisfecho con la nueva propuesta de negociación de para poner fin a la guerra, a la vez que rechazó el plazo de 60 días para la aplicación de los poderes de guerra, calificándolo de "totalmente inconstitucional".

“Quieren llegar a un acuerdo”, dijo Trump sobre la . “No estoy satisfecho con eso”.

“Han avanzado, pero no estoy seguro de que alguna vez lo logren”, dijo Trump en el jardín sur de la Casa Blanca, describiendo la “tremenda discordia” entre los líderes de Irán.

“El liderazgo está muy desorganizado”, declaró. “Hay dos o tres grupos, tal vez cuatro, y es un liderazgo muy fragmentado. Dicho esto, todos quieren llegar a un acuerdo, pero están todos perdidos”, agregó.

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“Hay opciones. ¿Queremos ir y aniquilarlos por completo y acabar con ellos para siempre? ¿O queremos intentar llegar a un acuerdo? Esas son las opciones”, dijo Trump, confirmando que anoche recibió un informe actualizado sobre las opciones militares del Comando Central de Estados Unidos.

“Desde un punto de vista humano, preferiría que no”, dijo en la Casa Blanca. “Pero esa es la opción: ¿queremos entrar con todo y simplemente aniquilarlos o queremos hacer algo?”

El presidente de EU, Donald Trump, durante una conferencia sobre Irán en la Casa Blanca, en Washington. Foto: Kent Nishimura / AFP
El presidente de EU, Donald Trump, durante una conferencia sobre Irán en la Casa Blanca, en Washington. Foto: Kent Nishimura / AFP

Poderes de guerra

Sobre el plazo para aplicar los poderes de guerra, añadió que "lo consideran totalmente inconstitucional. Nunca se ha utilizado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?".

“Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo había solicitado antes”, dijo Trump sobre la autorización de poderes de guerra. “Nadie lo había pedido antes”.

Además, afirmó que no está "contento" con España ni con Italia porque, a su juicio, ambos países verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear.

"No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear", respondió a la prensa en la Casa Blanca.

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EU impone nuevas sanciones a Irán

También hoy, Estados Unidos sancionó a tres empresas iraníes de cambio de divisas, en un intento por atacar el "suministro financiero" de Teherán.

El Departamento del Tesoro advirtió además que tiene en la mira de futuras sanciones el sistema de peaje que Irán quiere implantar para cruzar el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

El estrecho está bloqueado por Irán desde los ataques estadounidenses e israelíes a finales de febrero.

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