El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump se resiste a verse limitado este viernes por un plazo legal del Congreso en la guerra contra Irán, que activó por la noche su defensa aérea contra aviones pequeños y drones en la capital.

Según la Constitución de Estados Unidos, sólo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.

Pero una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia, siempre que pida autorización al Poder Legislativo para movilizar tropas durante más de 60 días.

El viernes es la fecha límite, pero el secretario de Guerra, Pete Hegseth, argumentó el jueves que, debido al alto el fuego, "el plazo de 60 días queda suspendido".

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Las hostilidades "han terminado"

"A los efectos de la Resolución sobre Poderes de Guerra, las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han terminado", dijo un alto cargo de la administración a la AFP a última hora del jueves. Hizo hincapié en que no ha habido fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán desde la tregua declarada el 7 de abril.

Estados Unidos impone un bloqueo naval a los puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Teherán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo.

Un alto cargo estadounidense barajó una posible prolongación del bloqueo "durante meses".

Ante la perspectiva de un estancamiento de la guerra, el Brent, la referencia mundial del crudo, superó brevemente el jueves los 126 dólares, un máximo desde principios de 2022 durante la invasión rusa de Ucrania.

El viernes hacia las 07H15 GMT subía un 1,3% a 111,85 dólares.

A su vez, el barril de West Texas Intermediate ganaba un 0,8%, a 105,90 USD.

El líder supremo iraní Mojtaba Jamenei afirmó el jueves que Estados Unidos ha sufrido una "derrota vergonzosa" frente a Irán.

El presidente iraní Masud Pezeshkian calificó el bloqueo estadounidense de "continuación de las operaciones militares".

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Teherán activa la defensa aérea

En Teherán se activaron los sistemas de defensa aérea el jueves por la noche contra drones y aviones pequeños.

"El ruido de la defensa antiaérea cesó después de unos 20 minutos de actividad y respuesta contra pequeñas aeronaves", indicaron las agencias Tasnim y Fars. Añadieron que Teherán había vuelto a una "situación normal".

La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano.

A pesar de la tregua y de las primeras negociaciones el 11 de abril en Islamabad, la diplomacia parece estar en punto muerto.

La economía mundial se resiente a diario por las consecuencias del bloqueo de Ormuz, con subidas de la inflación y revisiones a la baja del crecimiento.

En el frente libanés de la guerra, donde Israel combate al grupo proiraní Hezbolá, la violencia continúa, con al menos 17 muertos el jueves en ataques israelíes.

La embajada de Estados Unidos en Líbano hizo un llamado a celebrar una reunión entre los dirigentes libaneses e israelíes.

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Representantes de ambos países se han reunido dos veces en Washington en las últimas semanas, en los primeros encuentros de este tipo en décadas, después de que Hezbolá arrastrara al Líbano a la guerra de Medio Oriente el 2 de marzo.

Trump ha declarado que espera recibir al presidente libanés, Joseph Aoun, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "en las próximas dos semanas".

Las operaciones israelíes en Líbano han causado más de 2.500 muertos y más de un millón de desplazados desde principios de marzo, según las autoridades libanesas.