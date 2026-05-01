La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), a través de un Ministerio Público, solicitó a un juez una prueba de ADN a Juan Jesús, el vigilante del edificio donde fue encontrado el cuerpo de Edith Guadalupe, aseguraron los abogados del procesado.

Los defensores señalaron que no se opusieron a la solicitud para tomar una muestra de saliva a Juan Jesús, y confrontarla con indicios localizados en el lugar de los hechos, sin embargo, solicitaron un plazo de cinco días para estar en igualdad de condiciones.

“La cual quiere hacer confronta con algunos indicios que tiene, sin embargo, lo que esta defensa alega es que no estamos en igualdad de condiciones, por lo cual solicitamos tiempo para ponernos de igualdad de condiciones, y no nos opusimos simplemente queremos igualdad en el proceso”, dijo Julián González, abogado del presunto asesino.

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Juan Jesús fue vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe el pasado 22 de abril. Foto: Especial

La defensa anunció que se sumó a un tercer abogado, Daniel Venegas, quien explicó que se pidieron cinco días hábiles para conformar un grupo de peritos para que se realice la toma de la muestra de saliva y vigilar la cadena de custodia de la prueba en todo el proceso.

“No nos vamos a oponer, porque como lo dijimos, buscamos el esclarecimiento de los hechos, si bien estamos representado a Juan debemos dejar en claro que lo que buscamos es que primero se cumpla con el debido proceso, se haga justicia pero que además la víctima llegué a la verdad de los hechos”, explicó Venegas.

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Los defensores señalaron que no se opusieron a la solicitud para tomar una muestra de saliva a Juan Jesús. Foto: iStock

Los defensores dijeron que Juan Jesús aceptó la toma de la muestra, confiando en su inocencia.

Juan Jesús fue vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe el pasado 22 de abril.

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