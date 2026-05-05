Un motociclista perdió la vida la mañana de este martes luego de ser atropellado por un camión de carga sobre la Avenida Insurgentes Norte, en la colonia Lindavista Norte, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en los carriles con dirección de norte a sur, a la altura de la Calzada Ticomán, donde un vehículo de la empresa Transportes Segura —dedicado al traslado de varillas para construcción— impactó al conductor de la motocicleta.

Lee también Caen 4 presuntos integrantes de la UJ40, ligados a la Unión Tepito en CDMX; realizan cateos en Venustiano Carranza

Tras el incidente, al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al motociclista; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías capitalinos en espera de los servicios periciales, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El hecho generó afectaciones a la circulación en la zona, particularmente en los carriles centrales de Insurgentes Norte.

LL