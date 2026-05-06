La alcaldía La Magdalena Contreras realizará una serie de festejos gratuitos bajo el lema “La Magdalena Contreras celebra a Mamá”, los cuales se llevarán a cabo durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo en diversas sedes de la demarcación.

Festejos 9 de mayo

Atraves de su cuenta oficial de X, dieron a conocer el programa de las actividades, las cuales iniciarán el sábado 9 de mayo a las 15:00 horas en el Parque El Reloj, donde se contará con las actuaciones de Escala Azul, Mariachi y Escencia del Bolero.

​La alcaldía informó que los festejos se trasladarán a San Bernabé Ocotepec a partir de las 17:15 horas, lugar donde se presentarán nuevamente el Mariachi y Escencia del Bolero, además del Grupo Kingbao para cerrar la jornada.

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Festejos 10 de mayo

​Para el domingo 10 de mayo, la administración local precisó que los festivales continuarán en la Explanada de la Alcaldía a las 13:15 horas con La Cumbre y Rebelión Sonidera, además de un evento en San Nicolás Totolapan a las 15:00 horas con Mensajero de la Cumbia.

​La cartelera incluye diversos géneros como mariachi, bolero y ritmos tropicales, por lo que la autoridad local extiende la invitación a la comunidad para asistir a estas celebraciones gratuitas que se realizarán en los cuatro puntos mencionados de la demarcación.

LL