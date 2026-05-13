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Guanajuato, Gto.- Dos policías estatales fueron y vinculados a proceso penal por el , en el que presuntamente incurrieron al retener al conductor de un tractocamión, a quien posteriormente civiles privaron de la libertad y extorsionaron.

Los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2026 en la carretera federal 45, en el tramo , informó la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado.

Con base en investigaciones ministeriales, se estableció que los oficiales Ricardo “N” y Emmanuel Israel “N”, elementos activos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) presuntamente participaron en la retención irregular del conductor de un tractocamión.

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El día de los hechos, tras recibir un reporte por parte de la empresa transportista, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, en coordinación con la autoridad ministerial, encontraron al conductor en buen estado de salud y se recuperó la unidad de carga.

Un juez penal otorgó órdenes de aprehensión que permitieron la captura de los policías implicados este martes 12 de mayo, y en la misma fecha fueron presentados ante un juez de control.

En audiencia inicial, el juzgador determinó vincular a proceso a los dos imputados por el delito de abuso de autoridad.

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Los policías fueron separados de sus cargos en la Secretaría de Seguridad y Paz.

La dependencia señaló que refrenda su compromiso de fortalecer los mecanismos internos de supervisión, integridad institucional y coordinación con las autoridades encargadas de procurar justicia, con el objetivo de mantener instituciones más confiables, profesionales y cercanas a la ciudadanía.

“Este tipo de conductas lastiman la confianza ciudadana y afectan el trabajo honesto y comprometido de miles de mujeres y hombres que todos los días sirven con responsabilidad en las instituciones de seguridad”.

dmrr/cr

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