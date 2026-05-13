Zacatecas.- “Cuando yo llegué en mi ambulancia a la Unidad Deportiva, me quedé impactada al ver niños tirados en el suelo revolcándose de dolor mientras eran picados por las abejas, me ganó mi sentido humano y eso me llevó a romper el protocolo de rescate, porque sin tener ningún equipo especial, salí de la ambulancia para llevarme a seis niños y una señora que cargaba a un bebé y los llevamos al hospital. Yo también fui picada por las abejas y terminé dos días hospitalizada”, relata la paramédico Susana Raudel Romero Hernández, de 40 años de edad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la paramédico precisa que la tarde del domingo 3 de mayo, su ambulancia de la Coordinación Estatal de Protección Civil fue la primera en llegar a la Unidad Deportiva en el municipio de Guadalupe, antes de que arribaran los bomberos, pero, a ella no le tocó ver a la mujer ni al señor que circulan en los videos pidiendo ayuda.

Menciona que hasta ahora se ha enterado que esa mujer del video era la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, quien lamentablemente murió después de permanecer más de una semana hospitalizada.

La paramédico Susana Raudel Romero Hernández admite que el ver a los niños siendo atacados por abejas, no dudo en tratar de rescatarlos. Fotos: Especiales.

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“Quizá si me hubiera tocado verla, a ella y a su papá, me los hubiera llevado también en la ambulancia, porque de todas maneras yo ya había roto el protocolo (…) se supone que yo debí esperar a que llegaran los bomberos para que rociaran a las personas de agua y también debí esperar a los lesionados en una zona segura, donde ya no hubiera abejas, pero no lo hice así. Ya me disculpé con mis compañeros”, dice.

Susana explica que los protocolos son internacionales y obligan a todo paramédico y elementos de rescate a priorizar la seguridad propia y contar con un equipo de protección personal para luego poder brindar auxilio, sin embargo, admite que de no haber intervenido, probablemente sentiría mucha culpa haber dejado a su suerte a cinco niños, un bebé y su mamá: “en total metimos a siete personas a la ambulancia (…) de no haberlo hecho, quizá hoy estuviéramos hablando de una tragedia mayor y más si son niños”, expresa.

Dice que no puede imaginar el dolor que sentían los niños, porque ella solo estuvo expuesta a los piquetes de abejas por dos minutos y en ese lapso recibió 48 aguijones, tiempo que tardó en abrir la ambulancia para que la señora y los niños se resguardaran. A ella le tocó ir por un niño de dos años que estaba en el piso muy mal.

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Tras resguardarlos en la ambulancia, Susana pidió al chofer que arrancara a toda velocidad para que el contraviento quitara las abejas que iban adentro y rodeando la unidad.

Por la urgencia y la cercanía los llevó a urgencias de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de Guadalupe, donde tuvo que hacer gestiones con el personal médico para que recibieran a los niños y la señora.

Una vez que dejó en el hospital a las personas, ella salió y ya se empezaba a sentir mal, por lo que su compañero la llevó a recibir atención médica al hospital del IMSS: “en el trayecto ya empecé con problemas para respirar, pero alcancé a llegar por mi propio pie al área de urgencias. Como iba uniformada entré hasta el pasillo, solo alcancé a decir que fui picada por abejas y no podía respirar, me sentía aturdida, con la visión borrosa y ya no supe de mí”.

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Dice que despertó cuando ya la habían estabilizado y permaneció dos días hospitalizada, con incapacidad por riesgo laboral: "estoy nuevamente aquí y con ganas de seguir ayudando como paramédico”.

La ceremonia se llevó a cabo en el centro histórico en el edificio conocido como Palacio de la Mala Noche, en Zacatecas. Fotos: Especiales.

Necesario alertar a la población de panales

Susana Raudel dice que ha visto que este caso tuvo mucha visibilidad, por la muerte de la magistrada, pero, considera que este hecho tan lamentable no debe derivar en buscar solo culpables o un linchamiento mediático a los cuerpos de rescate, sino que ésto debe llevar a la reflexión y buscar soluciones o acciones preventivas que beneficie y alerte a la sociedad de panales en lugares abiertos para que no sean molestados y que también permita a la población a que tenga una cultura del autocuidado.

Lo anterior, surge, porque menciona que ya se tenía antecedente de que en esa unidad deportiva hubo un panal de abejas que se alojaba en unos agujeros de unas grandes columnas, mismo que fue exterminado, pero, debido a que son difíciles de ver, probablemente llegó otro enjambre a ese mismo lugar.

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Explica que como las abejas son una especie que está protegida por la ley y no deben exterminarse, ha sabido que los panales pueden alojarse lugares como parques, porque son propicios para que ahí vayan las abejas, por ende, considera que las autoridades competentes como las ambientales hagan una alertamiento en esas zonas, ya que son lugares a los que acuden las personas a pasear o ejercitarse, para que tengan medidas preventivas y de autocuidado.

Homenaje póstumo a magistrada

El Poder Judicial del Estado de Zacatecas este miércoles realizó un homenaje póstumo de cuerpo presente de la magistrada Oyuky Ramírez, quien falleció por un ataque de abejas en una unidad deportiva y dio prioridad en poner en resguardo a su hijo de tres años.

La ceremonia se llevó a cabo en el centro histórico en el edificio conocido como Palacio de la Mala Noche, donde se realizaron guardias de honor encabezadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, las Consejeras y el Consejero del Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial, así como Magistradas y Magistrados en retiro, además de juezas, jueces y personal del Poder Judicial, quienes se unieron en un mismo sentimiento de duelo y respeto.

Miembros del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como personal del Poder Judicial realizar guardias de honor. Fotos: Especiales.

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En los mensajes emitidos por el personal del Poder Judicial se manifestó la consternación que viven ante su inesperada partida y resaltaron que la magistrada fue “una mujer íntegra, alegre y profundamente humana, destacando su constante superación académica y profesional, su trayectoria en distintos cargos jurisdiccionales y su convicción por la justicia, así como su calidad humana y cercanía con quienes la rodearon, además de destacar su altura de miras, su amistad ejemplar y su lealtad ante cualquier compromiso asumido”.

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