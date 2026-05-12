Zacatecas. - Después de permanecer 9 días hospitalizada, este martes, se confirmó el fallecimiento de la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, de 45 años de edad, quien murió a consecuencia de un ataque de abejas registrado en una unidad deportiva en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo a los reportes vertidos, la tarde del pasado 3 de mayo, acudió en compañía de su familia a unos torneos deportivos que se realizaban en ese lugar, pero, de pronto, se registró un ataque de abejas que dejó aproximadamente a seis personas con picaduras, entre ellas, la magistrada y su papá.

Según relatos de testimonios que circulan en redes, al ver el ataque de abejas, la magistrada se quitó el suéter para salvaguardar a su hijo de tres años, por ello, se quedó con una playera de tirantes, lo que dejó al descubierto gran parte de su torso, por ende, las abejas la picaron incesantemente en el cuerpo, rostro y hasta en la boca.

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Se refiere que cuando logró poner en resguardo a su hijo, ella también buscaba ayudar a su papá que era picado por las abejas y salió corriendo afuera de la Unidad Deportiva de Guadalupe pidiendo ayuda a los cuerpos de seguridad y rescate, pero, se menciona éstos tardaron en brindarle apoyo, porque, presuntamente los primeros en llegar no contaban con el equipo necesario para combatir a las abejas.

El papá también recibió muchos piquetes, pero, se cree que logró salvarse, porque de alguna manera logró cubrirse parte del cuerpo con una sudadera que tenía capucha, quien estuvo hospitalizado durante un día en el Hospital del ISSSTE.

Muere magistrada de Zacatecas luego de un ataque de abejas; permaneció hospitalizada 9 días. Foto: Especial.

Mientras que la magistrada fue llevada al Hospital General de Zacatecas, donde permaneció hospitalizada, pero, poco a poco se fue agravando su estado de salud, incluso, fue intubada, hasta que finalmente perdió la batalla. Fuentes del sector salud informaron que la causa de muerte fue producto de un choque anafiláctico por picaduras de abejas.

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Tenía 7 meses como magistrada

En entrevista con EL UNIVERSAL, Carlos Villegas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, dijo que esta noticia ha consternado a todo el personal y que el Poder Judicial local está de luto.

Dijo que jamás se imaginó que este incidente le arrebatara la vida a Oyuki, incluso, refiere que le tocó hablar con la magistrada poco antes de que fuera hospitalizada, debido a que ese domingo tuvo varias llamadas perdidas de ella, al parecer hizo varias llamadas a varios conocidos y autoridades para solicitar ayuda, con el objetivo de que enviaran ambulancias.

El magistrado menciona que, al darse cuenta de sus llamadas, de inmediato se puso en contacto y fue cuando le informó que ya había llegado una ambulancia por ella y que ya iba a ser trasladada al hospital.

Al estar pendiente de su evolución, horas después se enteró que había quedado inconsciente por la gravedad de los múltiples piquetes que recibió: “desconozco cuántos piquetes tuvo, parece ser que también muchos fueron en zonas que le alcanzaron a inflamar el cerebro y le comprometieron sus demás órganos vitales”.

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Carlos Villegas mencionó que la magistrada apenas tenía siete meses como magistrada, ya que con la reforma judicial ella decidió participar y fue una de las ganadoras. Dice que antes de asumir la magistratura se desempeñaba como secretaria proyectista de la Segunda Sala Penal y que ya tenía más de 20 años trabajando en el Poder Judicial de Zacatecas.

El magistrado dice que le tocó conocer a Oyuky y refiere que “era una mujer con un corazón de oro, muy amable, atenta, conciliadora y de muy buen trato en todos los cargos que ocupó”.

Mencionó que serán las autoridades electorales locales quienes determinen quién será el nuevo perfil que ocupe el lugar de Oyuky.

Tras darse a conocer la muerte de la magistrada se han emitido decenas de esquelas y condolencias, entre ellas, del Tribunal Superior de Justicia, así como del gobernador David Monreal.

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