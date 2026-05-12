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Pachuca.- Elementos de Seguridad Pública de Hidalgo, desmantelaron un grupo de que excavaba un túnel clandestino en Pachuca para colocar una toma ilegal en ductos de Pemex. Además, en otro operativo fueron asegurados más de 4 mil litros de hidrocarburo robado.

La Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Salvador Cruz Nery, dio a conocer que, tras una denuncia ciudadana en la que se reportaban constantes ruidos provenientes del subsuelo, así como el ingreso frecuente de personas a un local de la , en Pachuca elementos policiacos acudieron al sitio.

Se informó que, al arribar al lugar, agentes de la Policía Estatal localizaron a seis sujetos dentro del predio, quienes excavaban un túnel que ya tenía una profundidad de dos metros y un avance lineal de ocho metros en dirección a los ductos de Petróleos Mexicanos.

En el sitio también fue asegurada una camioneta vinculada con estas actividades ilícitas, así como diversas herramientas.

Aseguran túnel clandestino hacia ductos de Pemex en Pachuca, Hidalgo; hay 8 detenidos. Foto: Especial.
Aseguran túnel clandestino hacia ductos de Pemex en Pachuca, Hidalgo; hay 8 detenidos. Foto: Especial.

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En otro operativo, realizado en Epazoyucan, agentes de seguridad localizaron cinco vehículos abandonados, los cuales se encontraban cargados con garrafones abastecidos con hidrocarburo.

El hallazgo se registró en un camino de terracería que conduce a la localidad de El Mercillero. En el sitio fueron detenidos tres hombres, quienes intentaron escapar al notar la presencia policiaca; sin embargo, fueron intervenidos durante el intento de fuga sobre la carretera Pachuca-Tulancingo.

Durante estas diligencias también se investigó un tercer punto, ubicado en la localidad de Xolostitla, donde se decomisaron diversos implementos para la extracción ilegal de hidrocarburos, mientras que en la localidad de Ocote Chico fue localizada una toma clandestina.

En total, se aseguraron 72 garrafones con capacidad de 10 y 20 litros, aproximadamente y ocho vehículos relacionados con estas actividades ilícitas. Los ocho detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

dmrr/cr

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