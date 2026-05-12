Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Con una inversión de 300 millones de pesos, la empresa OXXO anunció la apertura de 60 nuevas tiendas que darán empleo directo y productivo a 450 tamaulipecos.

En este anuncio estuvo presente el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien también escuchó que en todas las tiendas de esta cadena se venderá carbón vegetal tamaulipeco.

Villarreal Anaya aseguró que esta decisión refleja la confianza de las empresas en las condiciones de desarrollo y seguridad que hay en la entidad.

Lee también Hallan cuerpos de dos personas a un costado de primaria en León, Guanajuato; víctimas presentan huellas de violencia

Además, en el evento efectuado en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que Oxxo tiene una presencia importante en los municipios de Tamaulipas y que ello es reflejo de “esta confianza en las condiciones de desarrollo, de oportunidades de beneficio mutuo, y también refleja una oportunidad de seguridad en lo que se viene dando y gestando en nuestra entidad”.

Recordó que Tamaulipas ha recibido una inversión acumulada de Oxxo de más de 5 mil millones de pesos, que ha generado 8 mil 900 empleos en mil 174 tiendas en el estado, a las que se sumarán las 60 anunciadas este martes, que generarán 450 nuevos empleos directos en beneficio de las y los tamaulipecos.

OXXO anuncia apertura de 60 nuevas tiendas en Tamaulipas; inversión es de más de 300 mdp. Foto: Especial.

En el evento se detalló el proyecto social emblemático para el gobierno de Tamaulipas, pues tiene que ver con la perspectiva humanista de esta administración: la comercialización en tiendas Oxxo del carbón vegetal “El Bernal”, impulsado por productores rurales tamaulipecos bajo esquemas regulados y sustentables.

Lee también PAN acusa a Morena de desviar debate en Chihuahua; rechazan juicio político contra Maru Campos

El mandatario explicó que el gobierno estatal intervino para eliminar prácticas de intermediación abusiva y mejorar el precio pagado a productores primarios, pasando de 3 o 4 pesos por kilo a 9 pesos mediante compras directas respaldadas por el estado.

La iniciativa, añadió, busca combatir condiciones de precariedad en zonas rurales, fortalecer economías regionales y cerrar espacios a actividades ligadas a la delincuencia organizada mediante procesos legales y cadenas comerciales formales.

“Basta decir que somos el segundo productor nacional de carbón. Yo les digo que si sin el carbón de Tamaulipas no habría carnita asada en Nuevo León. Si no se llevaran el carbón de Tamaulipas a Nuevo León, Monterrey no tendría carnita asada”, comentó el gobernador.

OXXO anuncia apertura de 60 nuevas tiendas en Tamaulipas; inversión es de más de 300 mdp. Foto: Especial.

Lee también Caen en EU dos acusados de violación en Sinaloa; Ice e Interpol participan en captura

Dijo que, con empresas con una condición de solidaridad social y compromiso en el desarrollo equitativo de los mexicanos y las mexicanas, se puede seguir avanzando “en esta gran política humanista que hoy lidera nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

En su momento, Luis Sherman Usai, gerente de Operaciones de Oxxo, expresó que la empresa mantiene una visión de largo plazo en Tamaulipas y confirmó que la inversión anunciada responde a la confianza existente en la entidad.

“La colaboración entre autoridades, productores e iniciativa privada puede traducirse en oportunidades reales para el estado”, afirmó el directivo, quien ofreció que la cadena comercial busca convertirse en una plataforma de impulso para productores y emprendedores locales.

dmrr/cr