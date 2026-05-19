Arteaga, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron 11 mil 800 litros de diésel en el municipio de Arteaga, lo que representa un golpe significativo al tráfico ilegal de hidrocarburos.

El hidrocarburo se encontraba distribuido en 47 tambos con capacidad de 200 litros, 40 bidones con capacidad de 50 litros y 20 garrafas con capacidad de 20 litros Foto: Especial.

Los informes señalan que, durante patrullajes de prevención y disuasión del delito, elementos de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Marina, localizaron el combustible en aparente estado de abandono a un costado de un tramo carretero, en las inmediaciones de la localidad de Infiernillo.

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El hidrocarburo se encontraba distribuido en 47 tambos con capacidad de 200 litros, 40 bidones con capacidad de 50 litros y 20 garrafas con capacidad de 20 litros. Luego de realizar las actuaciones correspondientes, el diésel fue puesto a disposición de la autoridad competente a efecto de dar seguimiento a las diligencias establecidas.

Aseguran 11 mil 800 litros de diésel abandonado en Michoacán; refuerzan operativo contra el huachicol. Foto: Especial.

En esta zona de la Tierra Caliente, los oficiales de la SSP mantienen activo el operativo interinstitucional con las fuerzas federales y municipales con el objetivo de frenar todo intento de comercialización, traslado y venta ilegal de combustible.

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