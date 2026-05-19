Merida, Yucatán.- La quinta sede de Alma Nova fue puesta al servicio de los habitantes de Mérida y sus comisarías para brindarles atención psicológica completamente gratuita y garantizar el acceso a la salud mental, aseguró la presidenta municipal Cecilia Patrón

“Mérida da un paso histórico al reconocer que la salud mental también salva vidas, fortalece familias y construye comunidades más unidas. De poco sirve que estemos bien físicamente, tener un buen trabajo o una vida buena, si emocionalmente no estamos bien”, consideró.

La edil informó que además de las cinco sedes, la atención psicológica en los 14 módulos médicos de la Dirección de Bienestar Humano se convierten en puntos Alma Nova con atención gratuita.

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Con estos 19 centros municipales, miles de familias tendrán acceso cercano y digno a servicios que antes muchas veces eran inaccesibles.

“La parte más importante de mi trabajo es cuidar a la persona, saber que las personas están bien, que están felices, que están plenos”, aseveró.

Por ello, Patrón Laviada invitó a las vecinas y vecinos de Ciudad Caucel a hacer suyo este nuevo espacio de atención emocional y bienestar comunitario, al tiempo que pidió a las mujeres, adolescentes y personas adultas que acudan a recibir apoyo profesional”.

La nueva sede Alma Nova brindará atención psicológica gratuita de 1:00 de la tarde a 8:00 de la noche, con última cita a las 7:00 p.m. Foto: Especial.

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La nueva sede Alma Nova de Ciudad Caucel brindará atención psicológica gratuita de 1:00 de la tarde a 8:00 de la noche, con última cita a las 7:00 p.m., ofrecerá acompañamiento especializado para niñas, niños, adolescentes, personas adultas y mayores. Las citas podrán solicitarse vía telefónica o WhatsApp al número 99 01 01 07 14.

A su vez, Jesús Pérez Ballote, director de Bienestar Humano, recordó que desde el inicio de la administración municipal se planteó el objetivo de contar con una sede de Alma Nova en cada punto cardinal de la ciudad, haciendo más con menos y redistribuyendo el recurso público de manera eficiente.

“Un año después de haber inaugurado la cuarta sede, estamos yendo más allá de la visión que nos planteó la alcaldesa. Ciudad Caucel tiene un gran crecimiento poblacional, muchas familias jóvenes, niñas, niños y adolescentes que ahora tendrán acceso cercano a atención psicológica gratuita”, señaló.

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Los servicios profesionales en los centros Alma Nova son totalmente gratuitos. Foto: Especial.

Asimismo anunció que los 14 módulos médicos municipales que anteriormente cobraban una cuota de recuperación de 15 pesos por consulta psicológica se convierten oficialmente en puntos Alma Nova gratuitos.

“No rentamos oficinas nuevas, no contratamos más personal y no pedimos créditos; simplemente hicimos más con menos, eficientando los recursos para acercar estos servicios a la ciudadanía”, especificó.

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