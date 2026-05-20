Chihuahua.- Dos pilotos originarios de Sinaloa fueron asesinados en aeropista “El Frisco”, ubicada a un costado de la carretera Parral- Puerto Justo, a la altura del municipio de San Francisco del Oro en el estado de Chihuahua.

Los dos hombres fueron identificados de manera oficial como Fidel Jovany L.O. y Jorge Armando L.R., ambos nacidos en Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó de manera oficial que inició los trabajos de investigación para esclarecer el homicidio de ambos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, dichas personas arribaron a la aeropista a bordo de dos aeronaves tipo Cessna 206; una de color blanco con gris, y otra de color blanco con negro.

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Después de que aterrizaron, al lugar arribaron sujetos desconocidos, quienes dispararon en contra de las víctimas y las privaron de la vida, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación, Servicios Periciales y del Ministerio Público acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena, en donde se aseguraron diversos casquillos calibre 7.62x39.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necrocirugía correspondiente.

Hasta este día no se reportan personas detenidas por este hecho, ni tampoco cual sería el posible móvil del crimen.

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