En cuatro años, de 2022 a enero de 2026, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) recaudó mediante centros de acopio mil 213 árboles de Navidad que ciudadanos acudieron para desechar tras las fiestas decembrinas.

Vía transparencia, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DANPAVA) de la Secretaría del Medio Ambiente informó que a través de centros de recolección, en los años 2024, la ciudadanía desecho 194 árboles; en 2025, cerca de 325 y en enero de 2026, un estimado de 332 ejemplares.

Además, los Mercados de Trueque también son otros sitios donde la gente acude a dejar los elementos que son utilizados por familias en las fiestas decembrinas. Estos sitios operan desde 2022 y recaudaron 150; en 2023, el acopio fue de 62; en 2024 hubo un estimado de 20; en 2025, un total de 76; y durante enero de 2026, cerca de 54.

La dependencia explicó la evolución en la adaptación de sitios que son utilizados como puntos de acopio de ejemplares.

Indicó que, a partir del año 2024, la DANPAVA implementó acciones directas para la recolección de árboles de Navidad mediante la instalación de puntos de recolección en Áreas Naturales Protegidas.

Por ejemplo, durante el año 2024 se instaló un punto de recolección de árboles de Navidad en el Área Natural 7 Protegida de Bosque de Tlalpan, en el cual se recibieron 194 árboles de Navidad.

Para el año 2025 se incorporó como punto adicional de recepción el Área Natural Protegida de Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, el cual, en conjunto con el punto de recolección ubicado en el Bosque de Tlalpan, permitió la recolección de 325 árboles de Navidad en total durante dicho periodo.

Para la temporada de recolección correspondiente a árboles de Navidad, en lo que va de este año se ubicaron ocho espacios adicionales como puntos de recepción, sumando un total de 10 centros de recepción, para dar un total 332 árboles de Navidad recolectados.

Otra de las estrategias para recolectar los pinos son los Mercados de Trueque, que en 2022 se llevó a cabo en el Bosque de San Juan de Aragón y recaudó 150; en 2023, el Mercado de Trueque en el Bosque de San Juan de Aragón recabó 62.

Mientras que en 2024, el Mercado de Trueque en el Parque Ecológico de Xochimilco obtuvo 20 piezas; durante 2025 los Mercados de Trueque en el Bosque de San Juan de Aragón recibieron 45 árboles y en enero de 2026 operaron el Mercado de Trueque en el Bosque de San Juan de Aragón y Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas con 54 piezas.